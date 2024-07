Vitézy Dávid: A Nemzeti Választási Bizottság kövessenek el mindent annak érdekében, hogy ne férhessen kétség az újraszámlálás tisztaságához

Abban bízom, hogy a fenti garanciális feltételek Karácsony Gergely számára is elfogadhatóak. Magam részéről természetesen készen állok arra, hogy a fentieket vele közösen is képviseljem a nyilvánosság és a Nemzeti Választási Bizottság felé, ha erre van részéről nyitottság. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a lehető leghamarabb pont kerüljön ennek az elhúzódó választási folyamatnak a végére, akárhogy is változik az eredmény, tehát akár nő, akár csökken, akár változatlan marad az újraszámlálás nyomán a 41 szavazatos különbség köztünk Karácsony Gergellyel.