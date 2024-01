Elképesztő állapotok uralkodnak Budapesten, ugyanis a Metropol információ szerint már több óvoda is érintett a patkányinvázióban. Mint kiderült: Karácsony Gergelyéknek kellene megrendelni az ingyenes patkányirtást, de a főváros baloldali vezetését nem zavarja, hogy a leszerelt kukákkal egyidejűleg megjelentek a patkányok is, amelyek egyre csak szaporodnak. Ráadásul most már komoly veszélyt jelentenek a kisgyermekekre is, nem is beszélve az egyéb egészségügyi kockázatokról. Korábban egy gazdagréti és két zuglói óvodában is hasonló eset történt, közös volt bennük, hogy patkányok voltak az intézményben, de a szülőket nem értesítették.