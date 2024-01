Egy 49 éves pécsi nő a 8 és 12 éves fiával együtt bement egy pécsi áruházba tavaly október 12-én. A nő és a gyerekei bevásárló kocsijukba rakták a termékeket. Egyikről a nő még a csipogót is leszedte. Ezután az önkiszolgáló kasszához mentek, ahol az egyik fiú a matricás rekeszből 5 csomag matricát elvett és betette a zsebébe.

A nő a pénztárnál csak 10 zsemlét fizetett ki, miközben az egyik fia segítségével arrébb tolták a bevásárlókocsit.

A kosárban több mint 50 000 forint értékű áru volt.

A zsemlék kifizetése után a nő a kosárban lévő árut egy táskába tette, amit a gyerekei végig néztek. Ezután elmentek a pénztártól, de az áruházból nem tudtak kimenni. A bejáratnál a biztonsági őr várta őket, aki a biztonsági helységbe kísérte őket.

A lopott termékek ára összesen 53 390 forint volt.

A nő a lopással veszélyeztette a kiskorú helyes erkölcsi fejlődését. Lopással és két kiskorú veszélyeztetésével vádolja az ügyészség.

