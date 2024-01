Másodfokon sem tudta igazolni a bíróságon a Direkt 36 nevű, nagyrészt Soros György által támogatott dollármédium, hogy kínai vegyianyag-elosztót építenének Soroksáron. Ezt a parlamentben Orbán Viktor egyértelműen cáfolta, ennek ellenére nem csak fenntartották az állításaikat, hanem még azzal is előálltak, hogy erről hatástanulmány és levelezés van. A bíróságon az első fokú eljárás során ezeknek az iratoknak a kiadását kérték, azonban semmivel nem tudták igazolni, hogy léteznének. A pert a Miniszterelnöki Kabinetiroda most másodszor is megnyerte.