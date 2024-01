A meddőségi kivizsgálások jobb elérhetősége érdekében még ebben az évben nyolc meddőségkezelési szakambulanciát hoznak létre az országban, és bővül azon gyógyszerek köre, amelyeket 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással írhatnak fel a kezelésben résztvevőknek - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán Budapesten. Eddig egyénenként öt embrióbeültetést finanszírozott a társadalombiztosítás, most öt stimulációt és az abból létrejött összes embrió beültetését fedezi az állam. Mutatjuk a többi fontos változást is!