Kiss László sosem volt az a típus, aki kedélyesen interjút ad, eloszlat kétségeket, vagy akár csak keményen, lehengerlő érvekkel ellentmond az őt kritikusan kérdezőnek. A PestiSrácok.hu már közel tíz éve is próbálta szóra bírni a jelenlegi óbudai polgármestert – aki akkor még nem Gyurcsány zsoldjában állt, hanem az MSZP tagja volt –, hasonló sikerrel, mint az utóbbi években, hiszen kellemetlen kérdésekre sosem ad választ.

Pedig már 2014-ben nyilatkoznia kellett volna, hiszen a Zuschlag-ügy egyik komoly érintettje volt, ám a bátorság és egyenesség akkor sem volt Kiss László portfóliójában, nem csupán később kopott ki a repertoárból. A Zuschlag-szálat talán sokan elfelejtették, de Kiss életpályájának igen fontos szegmense volt, hiszen 2002-től kezdődően az ifjú szocialisták fiktív szervezetei többek óvó felügyelete alatt alakultak meg; ezek között volt Kiss László is, ám végül Zuschlaggal elvitették a balhét egyedüli bűnbakként, többen azonban a rendszeren belül maradtak.

Meglepő győzelem

Kissnek talán a polgármesteri jelölése is meglepetés volt, azonban azt, hogy 2019-ben megnyerje a III. kerületi polgármester-választást, talán ő sem gondolta komolyan. Láthatóan meg is gyűlt a baja a tisztséggel, és nemcsak Óbuda legatyásítása és a kialakított káosz a szembetűnő, hanem a városvezetői tekintély hiánya és a felelősség előli teljes elzárkózás is. De ha már polgármester lett, valamivel el kellett ütnie az időt, erre pedig a ködösítés, gyanúsítgatás és feljelentést érő hazugságok voltak betárazva munkakedv és tudás híján.

Ugyan Kiss László már a 2019-es önkormányzati választás előtt nagyüzemben gyártotta az álhíreket, megválasztását követően sem állt le. Az ugyanis kevés volt neki, hogy a kampányban azt hazudta, hogy Bús Balázs füsttel akarja Óbudát elárasztani, majd Kiss a Szentendrei úti fák védelmében lépett fel hevesen, amit aztán a választások után suttyomban kivágtak.

Ez azonban kevés volt a már nem is olyan ifjú szocialistának, így eljutottunk oda, hogy 2020-ban Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere bírósághoz fordult, hiszen Kiss László azzal vádolta meg Búst, hogy egy pedofilügyet akart elhallgatni. Bús Balázs ezt nettó hazugságnak nevezte és feljelentést tett. Bús Balázs közösségi oldalán megjelent posztjában felhívta a figyelmet arra is, hogy ilyen példátlan gyűlöletkampányra és hazugságcunamira Óbuda elmúlt harminc évében nem volt példa.

Látszatintézkedésekből azonban sosem fogy ki a DK-s hazugsággyár, hiszen, ha már nem dolgoznak, legalább szemfényvesztéssel igyekeznek dögszagú varázsfátyolt húzni maguk köré. Így tesz Kiss László is, aki többek között olyan gigaprojektekkel nyűgözi le az óbudaiakat, mint a padcsere. Lecserélte ugyanis a hibátlan állapotú, rozsdamentes acélból készült többszemélyes közterületi padokat egyszemélyes faülésekre a békásmegyeri Csobánka téren, hogy ne oda feküdjenek a hajléktalanok. Az érző szívű polgármester ezzel a huszárvágással elintézettnek tekintette a hajléktalankérdést a kerületben, de csak azt érte el, hogy elvette az idősektől, a sétálni vágyó családoktól annak lehetőségét, hogy kint, a közterületen kényelmesen leülhessenek, beszélgethessenek. Ugyanakkor a közterületi hajléktalanprobléma sem oldódott meg, hiszen a fedél nélkül élő emberek ugyanúgy élik mindennapjaikat a Csobánka téren.

Szégyenteljes esetekből nincs hiány, az agresszivitás bizonyos esetekben különösen fontos a bolsevik lelkületű embereknek, főleg akkor, ha a kereszténységet gyalázhatják. Kiss Lászlóéknak az sem tetszett, hogy keresztek állnak a kerület területén, ezért felhívásokban kérik számon a lakókat, hogy ki és milyen indokból állított fakeresztet Óbudán.



A Kórház utcai piac bérlőinek elviselhetetlen mértékű díjemelésével sem törődött a Gyurcsány-párti polgármester. Ezzel ismét tanúbizonyságot tett a hozzá nem értéséről, a nemtörődömségéről és súlytalanságáról is. Kiss ugyanis azt nyilatkozta, hogy bár polgármesterként tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, nem feladata és nem is képes befolyásolni a főváros Óbudát érintő döntéseit, pedig éppen a DK adja a Karácsony határozataihoz elengedhetetlen többséget. Ízlelgessük ezt a bátor városvezetői gondolatot, és nyugodtan higgyük el, hogy a polgármester valóban úgy érzi, hogy nem feladata befolyásolni a kerületét érintő döntéseket.

Saját magát járatja le, ha megszólal

De néha már kínjában nevet az ember, miközben inkább sírni kellene az olyan pimasz és elképesztő hazugságok láttán, amiket Kiss László és csapata képes az óbudaiak arcába tolni. A polgármester láthatóan azért ódzkodik nyilatkozni, azért menekül sietve a kérdések elől, mert legalább azzal tisztában van, hogy mennyire alkalmatlan a polgármesteri tiszt betöltésére – annyira bízik magában, mint Gelencsér Ferenc a híres parlamenti beszéde után, ahogy a Pesti Srácok fogalmazott. De néha muszáj beszélni, időnként nem lehet elkerülni a nyilatkozatot, abból pedig általában baj lesz. Mert a baloldal Óbudán is igyekszik mások tollaival ékeskedni: ezt az új gyermekegészségügyi központ átadásánál is bizonyították, amiről már 2019 nyarán, a baloldali hatalomátvétel előtt megállapodás született a fideszes városvezetés alatt. Mit csinál tehát Kiss László? Az érdemet magának tulajdonítja, másokat csupán gyaláz, de a sajtótájékoztatóról ő sem tudott elfutni, ezért egyből bele is futott egy freudi mondatba, hiszen azt mondta, hogy ha nem ő lenne a polgármester, a gyermekegészségügyi központ már rég állna.

Sunyítás és menekülés a Dunába ömlő szennyvíz ügyében

A sort sokáig lehetne folytatni, hiszen a közbiztonság folyamatos és erőteljes romlása, az álságos ételosztás, ahol egyből elfogy a rossz minőségű krumpli és piaci áron adják az almát, mind-mind Kiss László bő négy éves termése a fentieken kívül. Egy dologról azonban még mindenképpen érdemes beszélni, amely kvintesszenciáját adja a nemtörődöm, hanyag és rosszindulatú városvezetésnek, valódi tükröt mutatva a baloldali és gyurcsányista mindennapokról, ez pedig a Római-parton a Dunába ömlő szennyvíz esete. Kiss Lászlóék már a strand ötletét is lenyúlták, holott ezt a korábbi, Bús Balázs vezette óbudai városvezetés gründolta, azonban azt, hogy mennyire nem törődnek az emberekkel, az mutatja, hogy nem szóltak nekik a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) által közölt helyzetről, miszerint hígított szennyvíz ömlik a Dunába. 2023 nyarán tizenöt alkalommal történt meg az FCSM hivatalos tájékoztatása alapján, ilyenkor pedig be kéne zárni a strandot erre az időszakra, amíg ez a hígított szennyvíz levonul a Dunán. Ezt egyetlen alkalommal sem tették meg. Ez mindent elmond Kiss Lászlóról és a hozzáállásáról, és a régi bolsevik reflexről: ha baj történik, a legjobb csöndben maradni, szűkölve várni, hogy elvonuljon a vihar, nehogy felelősséget kelljen vállalni, rossz színben feltűnni, vagy csak egyáltalán rossz híreket közölni.