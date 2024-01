„Régen is voltak hülyék, csak nem voltak ennyire magabiztosak" – mondja a woke-ról Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatóját a közelgő áprilisi jobbos dzsemboriról, woke-talanításról és az idei év legnagyobb feladatáról is kérdeztük.

Idén is lesz április 25-26-án CPAC Hungary. Hányadik alkalommal rendezi meg az Alapjogokért Központ, mit kell tudni erről a találkozóról?

"A CPAC eredetileg az amerikai jobboldal legnagyobb seregszemléje, melynek első és eddigi egyetlen európai mutációja a CPAC Hungary.

Ráadásul idén már harmadik alkalommal gyűlnek össze a nyugati civilizáció legkiválóbb patrióta, jobboldali politikusai, gondolkodói, újságírói és véleményvezérei Budapesten.

Az Alapjogokért Központ 2022-ben rendezte meg az első CPAC Hungary-t, ahol megünnepeltük a magyar jobboldal korszakos győzelmét, és tisztáztuk, miért sikerülhetett ez az átütő diadal.

Megegyeztünk, hogy összeköt bennünket az Isten, haza, család értékhármasa, és ez összeabroncsozza a teljes jobboldalt a mi világunkban.

Tavaly újra összetrombitáltuk a seregeket, és megfújtuk a kürtöket: no migration, no gender, no war! Idén pedig – soha nem látott számban – harmadik alkalommal is összejövünk, hogy lendületet vegyünk a közelgő csatákhoz, visszavegyük Brüsszelt és visszahódítsuk Washingtont is. Lecsapoljuk a mélyállami mocsarat, woke-talanítunk és megmentjük a nyugati civilizációt!"

A HírFM Igazság órája c. műsorában is lecsapolásról, woke-talanításról beszélt – mit ért ezalatt?

"A modernkori kommunizmus, a woke már annyi szemetet hordott össze, hogy ideje lomtalanítani – azaz woke-talanítani.

A szélsőségesen progresszív liberalizmus, a neomarxizmus, a méregzöld klímahisztéria, a multikulti-mánia meg a genderőrület karmesterei és a mindennapi élet valósága között viszont óriási a szakadék. Ez demokráciadeficitiet idéz elő, nincs összhang az uniós elit „elvárásai" és az állampolgárok igényei között.

Ezért előbbiek, illetve az általuk irányított bürokraták hada, a brüsszeli mélyállami mocsár elkezdett beszivárogni az uniós intézményekbe, sőt, elárasztották és foglyul ejtették az EU-t és húzzák egyre mélyebbre és mélyebbre.

Ennek jele ma egy geopolitikailag gyenge, versenyképességét fokozatosan elvesztő, a nagy stratégiai ügyek helyett a férfiak szüléshez való jogával meg a gyerekek megfelelő genderérzékenyítésével foglalkozó Brüsszel, ahol a Bizottságnak meg az Európai Parlamentnek más dolga sincs, mint azzal foglalkozni, hogy Magyarországon hány négyzetméteres egy bírósági WC és még hány milliárd eurót kellene önteni az ukrajnai háborúba.

Na ezt a mocsarat kell lecsapolni, az identitásszocialista woke-politizálást kisöpörni és egyszerűen visszatérni a józan észhez és az európai érdekhez Brüsszelben is. Ehhez gyűjtjük egybe a jobboldali erőket szerte Európából és a világból az idei CPAC Hungary-n."

A mai kor történései közepette mit üzen a CPAC? Kiket akarnak megszólítani?

"Nézze, a CPAC annak a szellemi hátországnak a tartópillére, amelyen a jóérzésű emberek és képviselőik egymás kezébe csaphatnak, hogy aztán júniusban Európában, majd novemberben az Egyesült Államokban közösen vegyék fel a harcot a nyugati világ visszavételéért. Sajnos ma azt látjuk, hogy a Lajtán túl tort ül az elmebaj, az eleink által kivívott szabadság eltiprása felett egy új gúnyába öltözött bolsevik szekta dáridózik.

Persze, régen is voltak hülyék, csak nem voltak ennyire magabiztosak. Amit akár csak pár éve, évtizede kinevettünk vagy lehetetlenségnek gondoltunk – ilyen a férfi és női „nemi szerepek" felcserélése, a migránsok érzékenységének mindenek felé helyezése vagy a háború eszkalálása a béketörekvésekkel szemben –, az ma már a fősodor része.

A kivételszabályból általánost csináltak, a „speciális" életérzéseket és élethelyzeteket akarják ráerőltetni a társadalom többségére. Igen hasonló ez a kommunizmushoz, csak ma az osztályharcot társadalmi igazságharcnak hívják, kemény fizikai terror helyett – még – szoftos szellemi érzékenyítés megy, nyílt cenzúra helyett indirekt elvárás a politikailag korrekt nyelvezet.

De a cél ugyanaz: a valódi szabadság letörése és helyettesítése előrecsomagolt konformizmussal. Hiszen akinek se Istene, se hazája és azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, az valójában nem szabad, hanem üres – és a kiüresített embert sokkal könnyebb aztán ideológiai egyenzubbonyba bújtatni.

Mi viszont a zaklatott düh, a kommunista gyökerű felforgatás, a múltunktól való eloldozás és a gyermekek önazonosságát elrabló, visszafordíthatatlan barbarizmus helyett a természetes rendet, az állandóság értékeit, nemzeteink nagyszerű múltját, a higgadt mérlegelést, a józanságot, a szabadságot, a szuverenitást és a jóakaratot helyezzük a középpontba. Kizökkent az idő, de mi születtünk arra, hogy helyretoljuk azt."

Ez a rendezvény a politikai elitnek szól, azoknak, akik kormányzásra készülnek, vagy a választók is átérezhetik a konferencia jelentőségét?

"Az idei CPAC jelentőségét mindenki át fogja érezni Washingtontól Brüsszelen át Budapestig, hiszen az európai parlamenti választás előtt másfél hónappal gyűlik össze nálunk a világ konzervatívjainak keménymagja egy nagy seregszemlére. Egy olyan populista fesztivál lesz ez, ami összekovácsolja az embereket az igazi politikusokkal.

A nyugati elitek éppen, hogy a bürokratákkal kezdtek el szövetkezni, hogy foglyul ejtsék és fogva tartsák a mocsárban az intézményrendszereket – a demokratikus populista politika viszont nem a bürokratákat meg az intézményeket tartja fontosnak, hanem a valós, hús-vér embereket. Ezért e két erő szövetsége lehet képes arra, hogy lecsapolja a mocsarat és az intézményeket újra az emberek szolgálatába állítsa."

Ön szerint mi az idei év legnagyobb feladata?

"A nyugati világ megmentése. Ezt minden túlzás nélkül állíthatom. Brüsszel és Washington visszafoglalása ugyanis nem azért fontos, hogy a jobboldal visszaragadja a kormánykereket, hanem azért, hogy a szakadék előtt az utolsó pillanatban fordítson rajta. Nem kicsit, nagyon! A brüsszeli és washingtoni mélyállam fenntartóinak, a mocsárlakóknak, a nyílt társadalom hálózatának a célja egy hitétől megfosztott, nemzeteit megtagadó, a családot szétporlasztó nyugat, mely majd a nagy semlegességben, multikultiban meg szivárványszínű genderfluiditásban „morálisan" a többi civilizáció felé emelkedik, sőt, egyetemessé válik.

De ez óriási tévedés. A woke nem csak szellemileg, erkölcsileg és főleg biológiailag káros, de súlyos kockázat geopolitikailag is.

Ma az uniós vezetők meg a fehér házi demokrata adminisztráció ezt az ideológiát a külpolitika rangjára emelte és a moralizálást az érdekképviselet felé helyezte. A tragédia ebben az, hogy míg az USA ezt láthatóan nem gondolja teljesen komolyan – különben miért vennék tonnaszám az uránt az oroszoktól –, addig von der Leyenék és Verhofstadték igen.

Ennek következménye, hogy a világ többi, felemelkedőben lévő hatalma – például Kína – egyre több tekintetben előzi meg az EU-t e nemzetközi versenyben. Ezért igazából mi, a jobboldal, a józan ész erői képviselik az igazi európai érdeket – és meggyőződésem, hogy ha az ideológia találkozik a valósággal, abból a valóság kerül majd ki győztesen.

Ebben hazánknak kulcsszerepe van, a CPAC Hungary pedig be fogja bizonyítani, hogy Magyarország dicsőségének csillaga még csak ezután fog felragyogni!"