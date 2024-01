A CSOK 2016 óta segíti a családok otthonhoz jutását, de a megjelenése óta eltelt időben sok minden változott. A rendszert egy darabig lehet finomhangolni, mint ahogy ez meg is történt az elmúlt években. A szabályok néhol szigorodtak, sok helyen lazultak és egyszerűsödtek, de a kormány most elérkezettnek látta az időt, hogy teljesen megújítsa a támogatást.

Emellett némileg változott a Babaváró hitel is, van, ami viszont maradt, és továbbra is elérhető. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője volt segítségünkre abban, hogy milyen konstrukciók voltak elérhetők, és melyek a fontosabb tudnivalók.

CSOK helyett CSOK Plusz

A legnagyobb változás a CSOK támogatást érintette, egész pontosan annak a városokban – helykorlátozás nélkül – elérhető változatát. A statisztikák azt mutatták, hogy a kezdeti siker után a városi lakosság kevésbé tudta kihasználni ezt a támogatást, az elmúlt években ugyanis jelentősen nőttek a lakásárak, a támogatás pedig egyre kisebb részt képviselt a vételárban.

A CSOK tehát megszűnt, helyette jött a CSOK Plusz, sokkal nagyobb összegekkel és további támogatási elemekkel. A CSOK egy vissza nem térítendő támogatás volt, amelyhez legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek esetén kedvezményes CSOK hitelt is igényelhettek a támogatottak.

Ezzel szemben a CSOK Plusz eleve egy kamattámogatott hitel, amit már egy vállalt gyermektől is igényelhetnek a házaspárok. A hitelkonstrukció fontos feltétele a gyermekvállalás, tehát a CSOK Plusz akkor igényelhető, ha a pár a jövőben gyermeket szeretne

– emelte ki megkeresésünkre Gergely Péter.

A hitel összege 1 gyermek estén 15 millió, 2 gyermek esetén 30 millió, 3 gyermek esetén pedig 50 millió forint is lehet.

A ténylegesen igényelhető összeg a pár hitelképességétől függ, azaz attól, hogy a jövedelmükbe mekkora törlesztőrészlet fér bele. A lehetséges hitelösszeg pedig aszerint alakul, hogy mekkora lesz a család végső mérete, hiszen az új otthonban mindenkinek el kell férnie.

Az a házaspár tehát, amelynek már van egy gyermeke, és még vállalna kettőt, akár 50 millió forintot is igényelhet

– magyarázza a szakértő. Ne felejtsük el azonban, hogy

van egy korlát a lakás méretére vonatkozóan. Az első közös lakásukat építő vagy vásárló párok legfeljebb 80 millió, az újabb otthonukat szerző vagy meglévő otthonukat bővítő párok pedig legfeljebb 150 millió forint értékű lakásra igényelhetik a támogatott hitelt.

Ha már a támogatásnál tartunk, lássuk, milyen kedvezményeket tartalmaz a CSOK Plusz.

A hitel maga rendkívül kedvezményes, a kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ami azt jelenti, hogy már ez alatt is találunk ajánlatot a bankoktól. Az MBH Bank és a Gránit Bank ennél kedvezőbb, 2,89 százalékos kamattal kínálja a CSOK Plusz hitelt. A hitelt az első évben türelmi idővel törlesztjük, azaz csak a kamatot kell fizetni.

A CSOK Plusz felvétele után érkező első gyermek születése után egy év törlesztési szünetet kérhetünk, a második és harmadik gyermek születésekor pedig 10-10 millió forint hitelelengedés jár. A tartozás tehát a család bővülésével dinamikusan csökken.

Marad, de nő a falusi CSOK

A falusi CSOK közel változatlan formában elérhető marad, egy-két fontos változással kiegészítve. Az egyik ilyen, hogy az elérhető támogatási összegek jelentősen nőnek. Egy gyerek mellé 1 millió forint, 2 gyerekhez 4 millió forint, 3 gyerekhez pedig 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az arra jogosultak, ha az életüket vidéken képzelik el.

A falusi CSOK esetében nem kötelező a gyermekvállalás, már meglévő gyermekekre is igénybe lehet venni. Ezt a támogatást tehát igényelhetik azok, akik valamelyik preferált kistelepülésre költöznének, és úgy érzik, hogy már teljes a családjuk, de azok is, akik még további gyermeket szeretnének.

A vidéken lakók vagy oda költözők számára jó hír, hogy a falusi CSOK támogatáshoz kétféle támogatott hitelt is lehet illeszteni. Egyrészt marad a korábban is elérhető falusi CSOK hitel, amit legalább 2 vállalt vagy meglévő gyermekhez lehet igényelni. Az összege 10 vagy 15 millió forint lehet, gyermekszámtól függően. A falusi CSOK-kal kapcsolatos pozitív változás, hogy a teljes keretösszeg elérhető meglévő és újonnan vásárolt házra is.

Másrészt a gyermeket tervező családok igényelhetik a CSOK Pluszt is, hiszen ez földrajzi korlátozás nélkül elérhető. Aki tehát preferált kistelepülésen még gyermeket tervez, az felveheti a falusi CSOK-ot, és mellé a CSOK Pluszt is. Lényegében tehát az önerő jelentős részét megkaphatja támogatásként – mondja a BiztosDöntés.hu szakértője.

Emelkedik a Babaváró hitel összege is

A Babaváró hitel szintén követi a gazdasági változásokat, hiszen az összege 10-ről 11 millió forintra emelkedik. Továbbra is kamatmentesen törleszthető szabad felhasználású kölcsönről van szó, amelyet lakáshitelhez – így CSOK Pluszhoz is – önerőként használhatunk.

Új megkötés ugyanakkor, hogy a 30 év feletti hölgy taggal rendelkező házaspárok – legfeljebb 40 éves korig – már csak várandósság alatt folyamodhatnak a támogató forintokért.

Így igényeljünk jelzáloghitel-elengedést!

A jelzáloghitel-elengedés nem új támogatás, de kevésbé ismert, pedig akár 5-6 millió forintot is érhet.

Itt úgy kapunk támogatást, hogy a meglévő hiteltartozásunk csökken, ha második vagy többedik gyermek érkezik a családba.

A támogatás első gyermekeknél nem használható, de ha bővül a család, akkor a meglévő lakáshitel tartozásunkból 1 millió forint, harmadik gyermeknél 4 millió forint, és minden további gyermeknél 1 millió forint elengedését kérhetjük.

Erre figyeljünk: A jelzáloghitel-elengedést támogatott hitelre is lehet kérni, de mivel a CSOK Plusz maga is tartalmaz hitelelengedést, ott el kell döntenünk, hogy a CSOK Plusz hitelelengedését, vagy a jelzáloghitel-elengedés támogatást vesszük igénybe. Ugyanarra a gyerekre mindkettőt nem lehet, tehát a hitelelengedés támogatásokat nem lehet halmozni.

Nőnek az egészségpénztári szolgáltatások keretösszegei

Ha gyermeknevelésről van szó, akkor nem feledkezhetünk el az egészségpénztárral nyerhető évi legfeljebb 150 ezer forintról – emeli ki Gergely Péter. Ez egy adóvisszatérítés, amelyet az egészségpénztárhoz kapcsolódóan vehet igénybe minden pénztári tag, aki fizet személyi jövedelemadót.

Az egészségpénztár néhány szolgáltatásának keretösszege az új évben megemelkedik, így a jövőben havonta 40 800 forintot fordíthatunk az egészségpénztári megtakarításunkból lakáshitel-törlesztésre, és évi 266 800 forintot a gyermekek beiskolázásra.

Ne feledjük, hogy az egészségpénztárból a gyermekeinket magánorvoshoz vihetjük, számukra babaápolási termékeket, gyógyszereket és védőoldásokat vásárolhatunk, és az ehhez szükséges befizetés után minden évben kérhetjük az adó-visszatérítést.