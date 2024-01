A Magyar Nemzetnek Madarász János, a Hír TV vezérigazgatója elmondta:

a Sunstrike 22 millió forinttal tartozik a televíziónak.

A vezérigazgató elmondta, hogy a Sunstrike Kft.-vel 2021. szeptember 1-jén kötött szerződést a Hír TV. A megállapodás szerint a kft. úgynevezett miniprogramokat, azaz 60-180 másodperces összeállításokat adott Magyarország Építészete címmel a televíziónak, nagy részben az A-Híd megbízásából. A Sunstrike ügyei kezdetekben rendben voltak: a cég 2021-ben és 2022-ben is több tízmilliós adózás előtti eredményt ért el, 2023-ban pedig harminc fővel dolgozott.

A televízió meg is kezdte a rövid összeállítások vetítését, de a kft. idővel elmaradt a kifizetésekkel.

A Sunstrike összesen nagyjából hatvanmillió forintért kötött üzletet a televízióval. A 22 milliós tartozás 2022 júliusa és 2023 márciusa között halmozódott fel.

A tévé illetékesei mindvégig a Sunstrike tulajdonosával, Vig Mórral tárgyaltak a tartozás rendezéséről. Az egyeztetések során Vig azt állította, hogy az A-Híd időközben megvonta cégétől a támogatást, egyúttal jelezte: ha rendeződik a viszony a megbízóval, kifizetik az elmaradást. A Sunstrike külön ajánlattal is élt, azt javasolta, hogy a Hír TV sztornózza a tartozást, később majd részletekben megtérítik az összeget, és minden esetben el is ismerte a fennálló tartozását. A televíziónál ezt értelemszerűen nem fogadták el. A tartozásból végül a kft. – 2023 júniusa óta – több részletben lerótt 1,9 millió forintot.

Körbelengi a korrupció

Az atv.hu hétfőn arról számolt be, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott Vig Mór, a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Ebből továbbutaltak 900 millió forintot Vig különféle saját számláira,

az összeget pedig rövid időn belül készpénzben fel is vették.

Az exügyvéd nevét egy több száz millió forintos számlagyár tavaly év végi felszámolásakor ismerhette meg a közvélemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Utóbb derült ki, hogy ennek keretében, tavaly novemberben a NAV emberei több más helyszín mellett az A-Hídnál is házkutatásokat tartottak.

Korrupció, sikkasztás?

Az ügy kilépett a politika színterére is. Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje ugyanis korrupciógyanút emlegetve azt javasolta: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. Az átkelő renoválására ugyanis még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást írtak ki, a győztes ekkor is az A-Híd lett. A munka ugyanakkor megdrágult, az A-Híd ötmilliárd forinttal drágábban vállalta el a hídfelújítást. Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is:

a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Eközben a rendőrséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban. Tényi sikkasztás miatt tett feljelentést.