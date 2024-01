Sosem felejti el az apjával töltött utolsó közös pillanatokat az Újpesten halálra gázolt H. József 14 éves lánya. Ahogyan már megírtuk, tömegkarambol történt az újpesti Rózsa utcában. Négy autó, és egy busz ütközött egymásnak.

A vétkes sofőr segítségnyújtás nélkül elmenekült, az egyik kocsiban ülő férfi pedig a helyszínen meghalt.

A Blikk felkereste a tragédia áldozatának családját a történtekkel kapcsolatban.

A kislány szerencsére zúzódásokkal megúszta, de lelkileg nagyon megviselte a baleset. Ahogy az egész családot is... Az önkormányzat segítségével pszichológus foglalkozik most velünk - mondta könnyek között a gyászoló nő.

A Blikk információi szerint a közelben, hentesként dolgozó férfi

csak néhány percre volt az otthonuktól, amikor beléjük csapódott a gázoló kocsija.

Az élettársát egy járókelő hívta fel a férfi lányának telefonjáról, és közölte a nővel a sokkoló hírt. A 40 éves gázoló több napig menekült és bujkált a rendőrök elől, míg végül múlt hét csütörtökön Szigetszentmiklóson elfogták.

Kihallgatása során beismerő vallomást tett. Elismerte azt is, hogy korábban eltiltották a vezetéstől. Elfogása után a rendőrök kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak nála, amely pozitív értéket mutatott. A Blikk elérte a hétvégén letartóztatott férfi ügyvédjét, aki további sokkoló részleteket közölt a tragédiáról.

Összeveszett az élettársával egy szakítás miatt, a konfliktus után pedig már a munkahelyén elkezdett alkoholt inni. Egy telephelyen vállalt különböző alkalmi munkákat, ahol a szerelmi bánata miatt összesen nagyjából öt-hat üveg sört, illetve röviditalokat ivott megt. Onnan ment volna haza, amikor az ütközés történt. Nem volt bekötve, nagy ütést kapott a feje, amitől elveszíthette az eszméletét, percekig meg sem tudott mozdulni. A részegsége és a baleset miatti sokkhatás, illetve a sérülései miatt a helyszínen nem volt magánál

– mondta el dr. Biczó László.

Ahogy a felvételeken is látszik, miután M. Péter kiszállt a kocsiból, mozgása koordinálatlan volt, egy darabig egy helyben ült, nézett a semmibe, majd elsétált. Azt állította, céltalanul gyalogolt a városban, és csak néhány órával később tudatosult benne, hogy mit tett.

"Megpróbált visszamenni a helyszínre, de az agyát ért ütés miatt emlékezetkiesése, amnéziája volt, ezért nem talált vissza. Ekkor még úgy gondolta, egy falnak ütközött, fel sem fogta, hogy mások is megsérülhettek. Ezután próbálta összeszedni magát és rendezni a gondolatait. Később a hírekből értesült arról, hogy miatta meghalt valaki, ezért – állítása szerint – fel akarta adni magát. A baleset okozását valóban elismerte, a segítségnyújtás elmulasztását azonban nem, hiszen nem volt magánál, így azt mondja, nem szándékosan nem segített

- tette hozzá az ügyvéd.

A Blikk információi szerint az alkoholista M. Péter többszörösen büntetett előéletű, többek között felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt is elítélték korábban. Többszöri ittas vezetés miatt a rendőrök elvették a jogosítványát, és mint kiderült, nemcsak ivott, de drogozott is már vezetés előtt, és felelnie is kellett kábítószer birtoklása miatt. A drogtesztje az elfogásakor azért lett pozitív a THC-ra, mert röviddel előtte füves cigit szívott.

Most már végérvényesen tudatosult benne, hogy mit tett, a bíróságon teljesen összeomlott, megbánta a tettét, és sírva közölte, ha tehetné, természetesen visszaforgatná az idő kerekét. Bocsánatot akar kérni az elhunyt hozzátartozóitól, és azt mondta, ha lehet, szeretné jóvá tenni a történteket

- mondta dr. Biczó László.

Az áldozat élettársa azonban úgy gondolja, amit tett, az jóvátehetetlen, hiszen egy életre elveszítette a párját miatta:

Mégis, hogyan tudná ezt jóvá tenni?! Elhiszem, hogy sajnálja, de a bocsánatkérése nem hozza vissza a páromat – reagált az áldozat élettársa az ügyvéd szavaira.

Forrás: Blikk