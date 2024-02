Kevésbé nyitottak személyesen megnyílni a férfiak a kényesebbnek tűnő problémákkal kapcsolatban és inkább az interneten keresgélnek vagy emailben veszik fel a kapcsolatot egy-egy céggel, amit kutatásuk során találnak. Annak ellenére, hogy a férfiak egyik leggyakrabban előforduló problémája - a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás - százezreket érint, ma is vonakodnak beszélni róla.



„Noha kevés fórumon van szó a férfiakat érintő egészségügyi problémákról, azt tapasztaljuk, hogy az interneten bátrabban keresgélnek az érintettek. Sőt, hívni is szoktak minket. Személyesen egy gyógyszertárban vagy akár az orvosnál kevésbé nyílnak meg olyan kérdésekben, amelyek mondjuk a potenciával vagy a prosztatával kapcsolatosak. Ebben évek óta nincs változás: egyértelműen az internetes keresőt részesítik előnyben ezekben a kényes témákban. Ha már kialakult egyfajta kapcsolat, személyesen is be szoktak jönni hozzánk beszélni ezekről a kérdésekről, vagy tanácsot kérni a megelőzéssel vagy kezeléssel kapcsolatban” - fejtette ki Biró Attila, a több mint tíz éve kifejezetten férfiaknak szánt étrend-kiegészítőket forgalmazó és gyártó Perfect Play Kft. ügyvezető-társtulajdonosa.

A szakember szerint, az általánosabb jellegű problémákkal kapcsolatban könnyebben megnyílnak és érdeklődőbbek a férfiak. Például az olyan kérdésekben, mint immunerősítés, fáradtság, gyengeség vagy épp valamilyen általánosabb betegség. Biró Attila ugyanakkor arra is kitért, hogy a legtöbb férfi nem a megelőzésre koncentrál, hanem akkor kezd el megoldásokat keresni, amikor már fennáll valamilyen probléma.



„Sajnos az a jellemző, hogy a férfiak kevesebb százalékban foglalkoznak a megelőzéssel, mint a már kialakult probléma megoldásával. Olyan is előfordul, hogy már csak orvosi ellátással vagy műtéttel kezelhető a kialakult elváltozás és mi már nem tudunk segíteni. Pedig a megelőzés nagyon fontos lenne, hisz például a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás nem kifejezetten betegség, de 50-60 év fölött a férfiak felénél előjön.



Ennek megelőzésére számos olyan növényi összetevőből készült termék létezik, ami hasznos lehet és segíthet megelőzni vagy mérsékelni annak kialakulását” - tette hozzá az ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy cégük Superherb néven számos olyan terméket gyárt Magyarországon, amelyeknek középpontjában a férfiegészség áll: az Érték és Minőség Nagydíjas Alpha Man immunerősítő, és a jóindulatú prosztata-megnagyobbodásra kifejlesztett Happy Yeti mellett a Long Love korai magömlés elleni, és Big Gun férfi termékenységfokozó termékek ezek közül a legnépszerűbbek.



„A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás első tüneteit is korán fel kell ismerni, vegyük komolyan már az enyhe vizelési problémákat is. A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás tünetei komolyabb szövődményeket is okozhatnak: húgyúti fertőzés, hólyaggyulladás vagy akár teljes vizelési képtelenség alakulhat ki. A legtöbb férfi hónapokig, sőt évekig viseli a megnagyobbodott prosztata miatti vizelési problémákat, mielőtt orvoshoz fordulna. Csak akkor lépnek, amikor már egyszerűen nem bírják tovább. Pedig nagyon is sokat tehetünk a prosztata karbantartásáért megelőzésként. Igyunk sok folyadékot napközben, viszont alvás előtt 1-2 órával már ne igyunk. Éjjel azonnal menjünk pisilni amikor kell, de ne erőltessük a vizelést túlzottan. Igyunk kevesebb kávét és alkoholt, fogyasszunk több brokkolit, kelkáposztát és halat” - magyarázta az ügyvezető.

Tévhit a minél több, annál jobb elv



Biró Attila szerint a multivitaminok tulajdonságaival szemben is számos tévhit él a férfiak fejében, így nehezen választanak étrend-kiegészítőt. A szakember szerint a leggyakoribb tévedés, hogy minél több összetevőből áll egy vitamin, annál hatékonyabb.



„Tévhit az, hogy egy multivitaminban minél több az összetevő, annál jobb. Ha például egy multivitaminban magnézium és kalcium is található, az azért nem jó, mert ezek gátolják egymás hatását és legalább négy órának el kell telnie a beszedésük között, hogy rendesen fel tudjanak szívódni. Egy termék akkor jó, ha olyan összetevőkből áll, amelyek erősítik egymás hatását, tehát mindenképpen olyat válasszunk, ami ennek megfelelően van összeállítva. Ha ugyanis nem figyelünk oda, könnyen olyan termékre dobhatjuk ki a pénzünket, ami nem sokat ér."