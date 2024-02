Menczer Tamás felidézte, hogy Ulf Kristersson Törökországba ellátogatott, mert az fontos volt neki. Az államtitkár feltette a kérdést:

akkor miért nem jön el Budapestre? Tehát hogyha neki nem fontos, nekünk miért legyen fontos azok után, hogy egyébként olyan mondatokat mondtak, a regnáló svéd miniszterelnök is, még akkor is, hogyha most már nem emlékszik, amelyek durva sértések voltak Magyarországgal kapcsolatban.

Az államtitkár felidézte, hogy

Kristersson még ellenzéki időszakában azt mondta az Európai Uniónak, hogy mindent meg kell tenniük Orbán Viktor ellen, meg kell törniük Magyarország fejlődési ívét, és segíteniük kell a magyarországi baloldalt.

Menczer Tamás arra is emlékeztetett, hogy mostani svéd baloldali politikusok

fasisztáznak, náciznak minket a családpolitikánk miatt, azért, mert a magyar családokat támogatjuk a gyermekvállalásban, és a bevándorlással kapcsolatos politikánk miatt.

A kormány álláspontja változatlan

Korábban Szijjártó Péter nyilatkozott arról, hogy

A KORMÁNY POZITÍV HOZZÁÁLLÁSA VÁLTOZATLAN, A RATIFIKÁCIÓRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉST MÁR RÉG AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETTÉK.

Nem lepődött meg a magyar kormány, hogy Törökország hamarabb megszavazta Svédország NATO-csatlakozását, és Magyarország maradt az utolsó, aki még nem

– ezt pedig már Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója mondta az ATV VOKS 2024 című műsorában.

Még több részletért nézze meg az alábbi videót!