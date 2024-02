A 49 éves nő együtt élt a játékfüggő férfival, azonban 2022 nyarára úgy megromlott a kapcsolatuk, hogy napi szinten összevesztek. A helyzet addig fajult, hogy a nő elhatározta, hogy megöleti a férfit, amiért az folyton sértegette és megalázta.

Emiatt megkérte a vele egy munkahelyen dolgozó barátját, egy 39 éves férfit, hogy segítsen embereket keresni a gyilkosságra. Barátja közölte, hogy ő nem szeretne ebben részt venni, azonban van egy barátja, egy 32 éves férfi, aki ismer olyan embereket, akik pénzért megvernék az élettárását.

A 39 éves férfi egy budai találkozón bemutatta őket egymásnak. A 32 éves férfi közölte, hogy a férfi megölését barátjához hasonlóan ő is túlzásnak tartja, azonban két ismerőse vállalná, hogy durván megveri. A két férfit szintén egy budai találkozó során mutatta be a nőnek. A nő ez alkalommal is élettársa megölését kérte, a két ismeretlenül férfi ezt el is vállalta, később azonban azt mondta, hogy nem ölnék meg, de 5 millió forintért nagyon megvernék.

A nő vállalta, hogy előteremti a kért összeget, azonban

a rendőrök fülébe jutott a hír, még mielőtt sor került volna a verésre, és elfogták őket.

A főügyészség a nőt emberölés előkészületével, férfi társait súlyos testi sértés előkészülete miatt emelt vádat, és börtön - illetve fogházbüntetés kiszabását javasolta a trióval szemben.

Néhány napja egy somogyi nőről írtunk, aki szintén bérgyilkossal akarta megöletni volt férjét, egy budapesti ügyvédnő pedig rokona házastársát akarta eltenni láb alól hasonló módon. Több, mint tíz évvel ezelőtt egy zempléni férfi feleségét, és annak új párját akarta pénzért megöletni, mivel nem tudta elfogadni, hogy az asszony 30 év házasság után elhagyta. Ehhez 3 millió forintért keresett bérgyilkost egy ismerőse személyében, aki azonban nem vállalta el, ehelyett értesítette a rendőröket. Egy skizofrén férfi pedig barátját akarta pénzért kivégeztetni, azonban nevelőapja még időben közbelépett.