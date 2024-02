Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amelyek a nagyközönséget érintik.

Kiszolgáltatott örömlányok - Tavaly a Radar kamerája előtt fogott el a Nemzeti Nyomozó Iroda egy emberkereskedelemmel gyanúsítható családot. A nyomozók szerint a rokonok svájci bordélyházakban futtattak lányokat. Most bővült a gyanúsítottak köre. Stábunk annak járt utána, kik az áldozatai a prostitúcióval foglalkozó bűnözőknek. A kiszolgáltatott lányokat hogyan szervezik be, és vajon kapnak-e a megkeresett pénzből.

A mai műsorban

FENYŐ GYILKOSSÁG - Első fokon született ítélet. Gyárfás Tamás hét évet, Portik Tamás életfogytiglant kapott

SZOMORÚ ÉVFORDULÓ - Tizenöt évvel ezelőtt, 2009. február 8-án hajnalban, egy veszprémi lokál előtt szíven szúrták Marian Cozmát, a város kézilabdacsapatának játékosát. A segítségére siető klubtársai közül ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A két feltételezett gyilkost külföldre szökésük közben az osztrák rendőrség még aznap este elfogta

FENNTARTHATÓ DIVAT - A MOME egyik kutatásának célja, hogy újrahasznosított szálakból olyan kiváló minőségű textilanyagokat hozzon létre, amelyek újra felhasználhatóak a textilipari gyártásban, és így egy zárt, körkörös újrahasznosítási rendszer jöhet létre.

SÍBALESETEK - Hiába a sok jótanács és támogatás a szakemberektől, ebben az időszakban minden nap 5-7 olyan súlyos síbaleset történik külföldön, amelyben a sérültek mentőautós hazahozatalra szorulnak. Felkai Péter utazás orvostani szakértő éppen ezért még inkább fontosnak tartja a helyes tájékoztatást, ő mesélt a Radarnak az aktuális helyzetről.

ÚJABB REKORD - László Gyula újabb kiemelkedő teljesítményével kápráztatja el a nagyközönséget. Az ország kedvenc labdazsonglőrje célul tűzte ki, hogy 30 másodpercig egyensúlyozza a hátán a labdát; a terveit azonban túlszárnyalta és nem kevesebb, mint kettő és fél percig sikerült tartania a labdát, anélkül, hogy leesett volna a földre.

OKOS PARCELLAKŐ - Okos parcellakövet helyezett el dr. Béres József feltaláló emlékére a Nemzeti Örökség Intézete a kisvárdai temetőben. A jelzőkövön található QR-kód az intézet honlapján a kutató életútját, valamint a Nemzeti Sírkert védettségi kategóriába tartozó sírhelyeket is bemutatja. A Széchenyi-díjas kutató 104 évvel ezelőtt született Záhonyban, életének jelentős részét azonban Kisvárdán töltötte.

KEZDŐDIK A BUSÓJÁRÁS - Ma kezdődött és jövő keddig tart Mohácson a busójárás. Ez a néphagyomány arról szól, hogy a maskarások elűzik a telet, érkezik a tavasz. Kollégánk Szilágyi Jenő ott van a Duna parti városban.

RETRO GARÁZS - A „Radó Garázs Retro Múzeum" egy kis Baranya vármegyei faluban Hosszúhetényben található. A tulajdonos Radó Miklós a kétezres évek elején motorkerékpárok felújításával, gyűjtésével kezdte, ma már két garázs van tele különböző használati, szórakoztató elektronikai retro tárgyakkal. A következő percekben visszarepülünk 50-60 vagy akár 100 évet is.

TŰZOLTÓ MÚZEUM - Országos szinten is kiemelkedő módon mutatják be a tűzoltóság fejlődését és eszközeit Egerben. A kiállítás nem csupán a különböző időszakok járműveit és öltözékeit vonultatja fel, de a korabeli hangulatba is betekintést enged.