Egy showműsorban őrül meg a világ legnagyobb médiacégének vezetője

"Az eredeti Lear király története örök, mert rólunk, emberekről szól. De az előadás egy mai állapotot, környezetet tükröz. Lényegében egy showműsort láthat majd a közönség. Azért volt számomra fontos ez a megjelenítés, hogy egy csillogó, vidám, vonzó csomagolásba helyezzük a történetet, mert amikor kibontjuk, nagyon komoly üzenetet fedezhetünk fel."

Valerij Fokin

Fotó: Talán Csaba

Az előadás látványvilága különleges helyszínekre repíti a nézőket. Az összetett, multimédiás eszközöket is alkalmazó térhasználat izgalmas, látomásos világot teremt. A díszlet- és jelmeztervező Alekszej Tregubov azt mondta, egy showműsort varázsol a színpadra.

A néző is egy tévéműsor felvételére érkezik.

Egy sajátos vizuális kollázs jelenik meg a színpadon. A darab rendkívül izgalmas, nem lehet tudni, hogy hol van a valóság és hol van az illúzió - a nézőt folyamatos feszültségben tartja.

"A nézők is lényegében a színpadon helyezkednek el - erre a Nemzeti Színház színpada alkalmas, mert sokrétű színpadtechnikával rendelkezik, amit mi ki is használunk. Lényegében a színpadot magát is a díszlet tárgyaként kezeljük." - mondta Alekszej Tregubov.

A színészek már várják a bemutatót

Lear szerepét Schnell Ádám játssza. Úgy fogalmazott: Lear úgy érzi, elege van, nem akarja tovább irányítani a médiabirodalmat. Három lánya közül valakinek át akarja adni, ami persze konfliktushoz vezet. Lear visszalépése természetesen látszólagos, mert a háttérben ott szeretne maradni, és lényegében tovább szeretné irányítani a birodalmat, de a lányai teljes mértékben átveszik a hatalmat, amelybe Lear szép lassan beleőrül.

Schnell Ádám

Fotó: Talán Csaba

A legnagyobb lányt, Gonerilt Söptei Andrea alakítja, aki azt mondta: már hosszabb ideje tart a próbafolyamat, és még két hét van a bemutatóig, vagyis van idő arra, hogy rendkívül aprólékosan kidolgozzák a jeleneteket.

"Valerij Fokin nemcsak kiváló rendező, hanem nagyon jó színész is. Olykor eljátssza nekünk egy-egy kis etűdben, hogy pontosan mire is gondol. A játékát nehéz utánozni, így a színésznek az a dolga, hogy megpróbálja lefordítani magának Fokin instrukcióit, hogy hogyan szólaljon meg a jelenet.

Söptei Andrea

Fotó: Talán Csaba

A középső lány, Regan szerepében Tóth Augusztát láthatják majd a nézők, aki szintén azt mondta, hogy nagyon intenzívek próbák, és már várják a bemutatót.

Tóth Auguszta

Fotó: Talán Csaba

A legkisebb lányt, Cordeliát Polyák Anita játssza. Azt mondta, a karaktere nagyon aktuális. "A rendező segítségével megpróbálom megtalálni azt a módot, amellyel a fiatalokhoz tudok szólni. Arra hívom fel a figyelmet, hogy mennyi mindenre nem figyelünk oda. Pedig ha egy célért többen megmozdulnánk, akkor sok dolgon tudnánk változtatni, amire szükség is lenne, mert nem biztos, hogy az a megfelelő irány, amerre most halad a világ."

Az előadásban három műsorvezető is szerepel. Egyiküket Szarvas József alakítja.

Söptei Andrea és Szarvas József

Fotó: Talán Csaba

"Annak idején, amikor cukorrépát egyeltem, már akkor erre vágytam, hogy műsorvezető lehessek" - mondta az előadást bemutató sajtótájékoztatón Szarvas József. Hozzátette: rendkívül jó hangulatú próbák állnak mögöttük. A színdarab izgalmas, a jeleneteket és a helyzeteket nagyon élvezi.

A másik műsorvezető szerepében Szilágyi Ágotát láthatjuk majd, aki úgy fogalmazott: a műsorvezetőnél fontos, hogy objektív legyen - ami persze meg is védi sok mindentől. Nem kell például véleményt formálnia. A karakterének egyetlen célja az, hogy bármerre halad a világ, ő ringben maradhasson.

Berettyán Sándor játssza a harmadik műsorvezetőt. "A figura, akit játszom, egy minden hájjal megkent gazember, karrierista. Olyan srác, akinek ráadásul hatalmas szerencséje is van. Olyan szerepet játszom majd a színpadon, amiben eddig még soha nem volt részem." - mondta.

A King Lear Show bemutatója május 10-én lesz a Nemzeti Színházban.