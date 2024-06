Vecsei H. Miklós a Nemzeti Színházhoz szerződik

A Nemzetiben bemutatni tervezett Vér vagyok is nyolcórás lesz?

– Őszintén szólva nem tudom. Jan Fabre nemzetközileg elismert színházcsináló, az első kortárs képzőművész, akinek a munkáit kiállították a párizsi Louvre-ban. Művészete a szabadságra épül, márpedig ezt a típusú színházat nem lehet a megszokott keretek közé zárni. Már zajlanak az előkészületek, igazi esemény lesz ez az előadás. De a nemzetközi sztárok mellett egy egyetemi hallgató is rendezni fog a következő évadban. Fejes Szabolcs, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) rendező szakos hallgatója rendezi meg Molnár Ferenc Liliom című drámáját. Az SZFE és a kaposvári egyetem növendékei már régóta hazajárnak a Nemzetibe, hiszen az összetett működésünk része az oktatás is. Évek óta zajlanak a Nemzetiben próbák és vizsgaelőadások, a régi festőműhelyt is a hallgatók miatt újítottuk fel, hogy méltó körülmények között próbálhassanak. Ennek a gondolatnak a jegyében adunk lehetőséget Fejes Szabolcsnak arra, hogy a Nemzeti társulatával dolgozzon.

A sajtóban nagy figyelmet kapott a Nemzeti társulatának átalakulása. Hogyan érinti mindez a következő évadot?

– Valóban átalakulóban vagyunk, de tizenegy év közös munka után ez természetes. Nagyszerű közös munkákat hoztunk létre a most távozókkal. Még zajlanak az egyeztetések, szerződtetések, de annyi biztos, hogy a távozók többsége továbbra is vinni szeretné a szerepeit a Nemzetiben, vagyis a repertoár gerincét nem érinti ez a változás. Viszont érkezik hozzánk Vecsei H. Miklós, aki – amellett, hogy természetesen színészként szerepet kap majd az előadásainkban – saját elképzeléseit is megvalósíthatja, a következő évadban egy Radnóti-esttel készül, amivel a holokauszt 80. évfordulójára emlékezünk. Hobo és Berecz András mellett ő lesz a harmadik olyan társulati tag a Nemzetiben, aki nemcsak színészi feladatokat teljesít, akivel együtt építünk egy sokszínű, nyitott színházat. Mivel nagy mozgásteret ad nekünk, hogy a Nemzeti Színház látogatottsága 98 százalék körül van, ismét egy megalkuvásoktól mentes, elismert alkotókat és izgalmas darabokat felvonultató évadot tervezünk.