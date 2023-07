Hivatalos adatok szerint, a LinkedIn társalapítója április 26-án 699 600 dollárt utalt a Biden Victory Fund-nak, annak az alapítványnak, ahova bárki utalhat, aki támogatni szeretné az elnök újraindulását.

Érdekes, hogy az összeg alig egy héttel azelőtt érkezett be a számlára, mielőtt megjelent a Wall Street Journal magazinban, hogy a tech-milliárdos 2014-ben ellátogatott Epstein hírhedtté vált szigetére, ahol rengeteg szexuális bántalmazás és visszaélés történt.

A jelentés szerint egyszer járt ott, a második utazást már nem tudta összehozni.

Hoffman nem tagadta, hogy járt ott, de nem is kommentálta az esetet. Azt mondta, „nagyon fájó pont neki az, hogy együtt mutatkozott Epsteinnel, hiszen bár utoljára 2015-ben beszéltek, minden olyan gyűjtés, esemény, ahol a pedofil Epsteinnel együtt részt vett, segített a férfinak, hogy minél hitelesebbnek tűnjön és jobban elfogadják. Ezzel pedig közvetve hozzájárult ahhoz, hogy később derüljön ki az igazság".

2015-ben viszont még meghívta Epsteint a Szilícium-völgybe egy vacsorára. Ugyanezen évben Hoffman részt vett egy Biden által szervezett állami vacsorán is. A LinkedIn társalapítójáról a FoxNews korábban megírta, hogy sokszor olyan alapítványoknak küld pénzeket, amik az árnyékban működnek és nem kell nyilvánosan elszámolniuk pénzügyeikről. 2018-ban így is elnézést kellett kérnie, hogy egy olyan csoportot támogatott, ami nyíltan vádolta az egyik alabamai jelöltet azzal, hogy az oroszok pénzelik őt. Hoffman 2020-as választások idején 1,5 millió dollárral támogatta Biden alapítványát. Mint látszik, ezek a támogatások járhatnak előnyökkel. Csak tavaly ötször látogatott el a Fehér Házban a tech-milliárdos, ebből egyszer akkor, amikor a francia elnök, Emmanuel Macron is ott járt.