Természetesen, erre orosz válaszlépés várható. Ennek mértéke a következő ukrán lépésektől is függ; amennyiben Ukrajna atombomba szállítására alkalmas repülőgépeket kap segélyként, akkor ők is ehhez mérten fognak reagálni. Ha pedig az ukránok bevetik a kazettás bombáikat, akkor ők is használni fogják.

Az látszik, hogy a háború napról napra eszkalálódik. Ami ma lehetetlen, holnap lehetséges lesz

– zárta gondolatait Nógrádi.

A Magyar Nemzet azt is írja, hogy megkeresésükre Horváth József biztonságpolitikai szakértő is elmondta véleményét.

Tekintettel arra, hogy a tavasztól nyárig ígért átütő erejű ukrán támadás minimum megakadt, de az is lehet, hogy elmarad, most ilyen diverzáns akciókkal próbálkoznak nagy valószínűséggel az ukránok

− mondta el megkeresésükre Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

A számukra csalódást keltő NATO-csúcs után, ahol nem jött meg az ukránok által várt eredmény, azaz, hogy behívják őket a NATO-ba, bizonyítani akarják a hatóképességet mind a hadsereg, mind pedig a titkosszolgálatok esetében

– tette hozzá.

A demonstratív célon túlmenően a másik taktikai cél az lehet, hogy a szárazföldön keresztül történő katonai és egyéb logisztikai támogatást megnehezítsék az oroszoknak

− mondta el Horváth József. Nem zárható ki, hogy az ukránok állnak a háttérben, hiszen a hadvezetésük többször kiemelte, hogy a Kercsi-híd kiemelt stratégiai célpont. Kijev szerint a Krím-félsziget támadásának egyik lépcsőfoka lenne az, hogy elvágják a szárazföldi összeköttetést Oroszországgal, hogy így nehezítsék meg a hadsereg utánpótlását akkor, ha ők már elértek volna az Azovi-tengerhez.