A brit trónörökös kisfia, György herceg, aki egyszer maga is király lehet, már 10 éves és fontos feladatokat vállal a királyi családban. Egyedül is képes döntéseket hozni, és döntött is Meghannel és Harryvel kapcsolatban - írta meg a Mirrorra hivatkozó Bors .

György egyre több hivatalos szerepet vállal. Károly király koronázásán is volt feladata, de karitatív akciókban is részt vesz. A brit OK! magazinnak nyilatkozó dr. Tessa Dunlop szavait idézte a Mirror, amikor azt írta, a "royal-szakértő" szerint az, hogy "beáll dolgozni", a 10 éves kisfiú saját döntése lehetett, miután látta, mennyi nehézséget okoz a nagybátyja és a felesége a családnak. A szakértő ugyanis kiemelte, hogy egy ilyen idős gyerek már sokmindent megért a körülötte lévő világból. Harry valószínűleg felfogta, hogy meghalt Anglia királynője, a dédnagymamája, II. Erzsébet, ahogy azt is, hogy a nagyapja király lett, úgyhogy most az apukája trónörökös és

mindenki haragszik Harry bácsira és Meghan nénire.

Emellett a cikk szerint azt is megtanulhatta, hogy Harry kilépése a családból ugyan kellemetlen, de nem tragédia, hiszen mindenki helyettesíthető. Rájöhetett, hogy ő maga is képes betölteni az űrt, amit a nagybácsikája hagyott maga után.