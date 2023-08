Elképesztő jelenet zajlott le a floridai rendőrök szeme előtt, ugyanis egy vérrel borított nő a kihallgatása során egy doboz üdítővel öntötte le magát, hogy eltüntesse a testéről az ellene szóló bizonyítékokat. Ez azonban nem vált be, mivel a gyilkos fegyveren is rajta volt a DNS-e – írja a People.

Július 1-jén a floridai rendőröket egy kigyulladt házhoz riasztották, ahol megtalálták a 79 éves Michael Cerasoli holttestét. Michael azonban nem a tűzben halt meg, hanem meggyilkolták. Ezt az bizonyította, hogy a törzsén több szúrt seb is volt és a teste mellett hevert egy véres kés. A rendőrség másnap találta meg az idős férfi lakótársát, a 35 éves Nichole Maksot, akinek a kezében egy kés és egy kalapács volt, a lábán pedig vérfoltok. A kihallgatása során a rendőrök megmondták a nőnek, hogy tesztelni fogják a lábán lévő vért, ezt tudomásul vette és kért egy üdítőt. Amikor megkapta azt, úgy tett mintha véletlen magára borította volna.

Nichole ezzel az átlátszó trükkel akarta lemosni a száradt vért.

A trükk azért sem vált be, mert a nyomszakértők az áldozat mellett talált késen is megtalálták a nő DNS-ét. Nicholet gyilkossággal, bizonyíték manipulálásával és a letartóztatásnak erőszakkal való ellenállással is vádolják.