Félmeztelen privát képeken a gigamellű magyar modell

Mészáros Mercédesz itthon járt gimnáziumba, később Kanadában projektmenedzsmentet tanult, majd a torontói LB Acting Studiosban képezte magát. Főképp Kanadában és Los Angelesben él, Magyarországra ritkán, évente egyszer jön. Videoklipekben szerepelt, főleg rapperekkel, de színésznőként is próbálgatja magát.

Kisebb szerepei voltak sorozatokban, aki figyelmes, láthatta Robyn Hood, A gyilkos csodaszer, a Pretty Hard Cases, a See, a Lies Between Friends, A Fiúk, a The Expanse: One Ship, a The Last Man, az Éber szemek és a Ginny és Georgia sorozatokban. Volt, ahol banki alkalmazottat, máskor ápolónőt, táncosnőt vagy stewardesst alakított.

Sok külföldi influenszerrel dolgozott együtt, az ismert színészek közül George Clooney-val talkozott egy forgatáson, de beszélgetett Emma Robertsszel és Adam Sandlerrel is, utóbbi végtelenül rokonszenves volt számára. Más sorozatszereplőkkel továbbra is kapcsolatban van, illetve arra koncentrál, hogy minél ügyesebb legyen a castingokon. Mint ismert, Kanadában és az USA-ban tízezrek reménykednek tévés vagy filmes karrierben, majdnem mindenkinek (aki színipályára menne) van ügynöke, ügynöksége, és nagyon kevesen vannak, akiknek nem kell eljárniuk különféle szereplőválogatásokra.

Mészáros Mercédesz sokat utazott eddig is, Tulum volt egyik kedvenc helye.

Mint ismert, a felkapott, turisták körében roppant népszerű karibi üdülőhely mellett egy maja romváros található - és minden más maja várostól eltérőben Tulum közvetlenül a tengerparton épült, ettől különleges.

Mint látható, közösségi oldalain gyakran tűnik fel hiányos öltözékben, lengén öltözve, kihangsúlyozva figyelemfelkeltő domborulatait. Vannak képei, melyek medencében készültek, máskor pedig dzsungelben, tengerparti szállodák előtt pózol, néha pedig épp tükör előtt állva lő egy szelfit népes követőtáborának. Bowlingpályán, kifutón, sivatagban és gyönyörű, vadregényes erdők, hegyormok előtt is készültek fotók, így a háttér igen változatos.

A modell, ha épp nem Instagramra, X-re vagy TikTokra posztol, vagy nem egy sorozat castingjára készül, akkor különféle divatmárkáknak pózol.