Ahogy korábban megírtuk, lezuhant Jevgenyij Prigozsin Moszkvából Szentpétervárra tartó repülőgépe. Az orosz híroldalak és a légügyi hatóság szerint a Wagner vezére is a fedélzeten volt. Rajta kívül kilencen haltak meg a tragédiában. A becsapódás előtti pillanatokról nemrég közzétettünk egy videót, most a Mash a repülőgép lángoló roncsairól is megosztott egyet. Arról, hogy kicsoda Jevgenyij Prigozsin ITT írtunk részletesen.