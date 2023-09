Michael Bociurkiw, az Athlantic Council elemzője 2022. február 14-én, hétfőn az akkor még Twitternek nevezett közösségimédia-platformon számolt be arról, hogy egy nappal korábban összesen húsz magánrepülőgép szállt fel Kijevből. Ekkor még ki sem tört a háború, azonban az ukrán elit jelentős része már ekkor úgy döntött, hogy Nyugatra menti ki a vagyonát. Eközben a hétköznapi embereknek Zelenszkijék akkor még azt mondták: nem lesz háború.

A legnépszerűbb célpontok akkor Svájc, Ausztria, illetve Franciaország voltak, utóbbi mindig is az ukrán oligarchák közkedvelt nyaralóhelyei között volt számon tartva. Az Ukrainszka Pravda akkor arról írt, hogy ez volt az oligarchák legnagyobb elvándorlása az általuk vizsgált hatéves periódusban. Olyan ismert milliárdosok ültek gépre, mint Rinat Ahmetov, Viktor Pincsuk és Borisz Kolesnyikov. Volt olyan, aki gyakorlatilag az egész családját, de valószínűleg baráti körét is vitte magával: Igor Abramovics például egy ötvenfős magánrepülőgéppel hagyta el Ukrajnát.

Ez a folyamat a háború kitörését követően is folytatódott. A Le Monde arról írt, hogy több tucat vagyonos ukrán család vett dél-franciaországi villákat. Közülük több férfi családtagnak a fronton lenne a helye, emiatt Ukrajnában csak a "monacói zászlóalj" gúnynéven nevezik őket.

A lap szerint a jelenlétük kifejezetten érezhető például az 1500 lakosú Saint-Jean-Cap-Ferratban, amely a Côte d'Azur legelőkelőbb helyének számít. A csendes kis városkában nem gyakran hajtanak el autók, azonban amikor megteszik, nagy a valószínűsége annak, hogy ukrán rendszám ékeskedik a luxusjárművön. A jelenség olyan elterjedtté vált, hogy a francia kisvárost az Ukrainszka Pravda a Kijev mellett található Koncsa-Zaszpa nevű településhez hasonlította, ahol a háború előtt a leggazdagabb ukránok éltek.

A Le Monde-nak tört angolsággal egy luxusvilla előtt parkoló ukrán nő is nyilatkozott. Azt állította, hogy a háború kitörését követően a barátai hívták meg Franciaországba, ahol ideje nagy részét a hatalmas, úszómedencés villában vagy a boltokban vásárlással tölti. Ennél többet nem kívánt megosztani arról, hogy többek között miből engedheti meg ezt magának.

Néhány száz méterre mellettük egy biztonsági őrök és kamerák sorával védett ingatlan található, amely Viktor Pincsuk üzletemberhez tartozik, aki több nyugati vezetővel is meglehetősen szoros kapcsolatot ápolt az idők során.

A Côte d'Azur mellett Olaszország, Bahrein, Ausztria és az Egyesült Arab Emírségek is rendkívül népszerűnek számítanak a gazdag ukránok körében.

Azonban nem csak az ukrán gazdasági elit tölti idejét szívesen luxuskörülmények között, külföldön az idejét a háború alatt.

Jurij Arisztov, Zelenszkij párttársa például a hadiállapot alatt a Maldív-szigeteken kapcsolódott ki.

Arisztov, aki egyenesen a védelmi és nemzetbiztonsági bizottság elnökhelyettesi posztján képviselte Zelenszkij pártját, június 5-e és július 22-e között tartózkodott Ukrajnán kívül, három napig Lengyelországban folytatott tárgyalásokat, aztán július 10-től egészen 19-ig betegszabadságot vett ki.

Ezt az időszakot arra használta, hogy a Maldív-szigeteken nyaraljon. Ráadásul a betegszabadságot úgy vette ki, hogy hamis adatokat vitt fel az elektronikus egészségügyi rendszerbe, mivel valójában a dokumentumokban szereplő egyik vizsgálatot sem végezték el. Zelenszkij egy másik párttársa, Mikola Tiscsenko, hasonló botrányt robbantott ki; ő Thaiföldre ment nyaralni. Az egészet megúszta volna, ha az egyik ukrán lap nem leplezi le, így kénytelen volt lemondani.

Olekszij Szimonenko főügyészhelyettes szintén úgy érezte, hogy pihenésre van szüksége a háborús időkben. Ő a családjával együtt a spanyolországi Marbellában köszöntötte az új esztendőt, míg az egykori miniszterelnököt, a Batykivscsina párt elnökét, Julija Timosenkót és férjét az Egyesült Arab Emirátusokban fényképezték le - gyűjtötte össze a SZON.

A life.ru szintén egy leleplezést tett közzé arról, hogy az ukrán toborzótisztek egyre nagyobb számban vásárolnak Nyugat-Európában ingatlanokat. Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az összes területi vezetőt ki kellett, hogy rúgja, mert leleplezte őket a sajtó. Addigra azonban már mind meggazdagodtak. Jevgenyij Boriszov, az odesszai körzet toborzásért felelős korábbi vezetőjének családja például több spanyol ingatlant, valamint két luxusautót vásárolt 5 millió dollár összegben.

Boriszov marbellai villája az ukrán lapok szerint 4 millió dollár körüli összegbe kerülhetett, és az alábbi képen tekinthető meg teljes pompájában.

Boriszov felesége nevén is fellelhető ingatlan. Egy 224 négyzetméteres lakás a város leggazdagabb negyedében, az összértéke 774 ezer euró. A tranzakciót 2023 februárjában hajtották végre, vagyis egy év elég volt ahhoz a Boriszov családnak, hogy a kenőpénzeket elfogadva hatalmas vagyonra tegyenek szert. Az ingatlanokon túl két luxusautót is vásárolt a család, egy Toyota Land Cruise-t és egy Mercedes Geländewagent.

A válasz arra, hogy Boriszov, a volt odesszai regionális toborzóiroda vezetője hogyan juthatott ekkora vagyonhoz a háború idején, nagyon egyszerű. Akik nem akartak belépni a hadseregbe és harcolni a fronton, azok pénzért megvehették ezt a kiváltságot. Mindennek ára 1000 és 10 ezer dollár között mozgott.

Ha ingatlanokról esik szó, akkor az ukrán oligarcha Rinat Ahmetov sem panaszkodhat, aki 2014 után mindent megtett, hogy a Donbasz ukrán kézen maradjon. Côte d'Azuron található luxusvillája 1672 négyzetméteres, mellé egy 14 hektáros föld is tartozik. A palotában 14 háloszoba is van a vendégek számára. Az alábbi videó jobban is bemutatja az ukrán üzletember által 2020-ban vásárolt villát.

Ahmetov szomszédja Szergej Levocskin. A tulajdonos kilétére egy lánya által feltöltött fényképről derült fény.

Ez az ingatlan egyébként jól el volt rejtve számos vállalat hálójában, amelyek többsége Luxemburgban, illetve Dániában székel. A villát és a hozzá tartozó óriási földterületet 40 millió euróra teszik.

A Zelenszkijjel baráti kapcsolatban lévő Viktor Pincsuk ukrán milliárdos Franciaország helyett Szardínián kezdett nagybevásárlásba, egyszerre négy ingatlant is megvett néhány éve, míg Arszen Avakov volt ukrán belügyminiszter Olaszországban vásárolt egy 26 szobás ingatlant.

De legutóbb éppen Zelenszkij luxusvilláját találta meg egy újságíró Egyiptomban.

A villát Zelenszkij az anyósa nevére íratta.

Le journaliste d'investigation égyptien Mohammed Al-Alawi a fourni des informations exclusives concernant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Selon les documents, la famille de Zelensky a acquis une villa de luxe à El Gouna, « la ville des millionnaires », en mai dernier.… pic.twitter.com/MOzabv6ZtA — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 25, 2023

Ráadásul az a gyanú is felmerült, hogy a villát egy humanitárius alapon keresztül vásárolták, vagyis Zelenszkij saját luxusára fordította az ukránoknak küldött segélyeket.

Olasz, német és svájci hírportálok már tavaly megírták, hogy Zelenszkijnek van egy luxusvillája Toszkánában, amelyet ráadásul egy orosz házaspárnak adott bérbe a háború kezdete után.