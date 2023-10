Robert Fico pártja, az Irány 23,58 százalékát begyűjtve megnyerte a választásokat Szlovákiában, ezzel pedig kulcsfordulat állhat be az országban az ukránokhoz való viszony területén. A New York Times újságírója, Roger Cohen szerint az eredmény azt mutatja, hogy gyengül a Nyugat Ukrajna iránti elkötelezettsége, Kijev sorba veszíti el a szövetségesei támogatását és egyre többen fogják hibáztatni Ukrajnát és a Nyugatot a kirobbant háború miatt.

Az Egyesült Államokban is egyre nagyobb szembenállást tanúsít nemcsak a kongresszus, hanem a választópolgárok többsége is Joe Biden ukránpolitikája ellen. Az amerikai demokrata elnök azzal vádolta meg nemrég a kongresszust, hogy hatalmi játszmák miatt nem képesek felgyorsítani az Ukrajnának szánt újabb pénzügyi támogatás jóváhagyását. Amerikának is pénzügyi gondjai vannak, emiatt többek között elkaszálták a jövőben Kijevnek szánt 6 milliárdos pénzügyi segélyt.

A Kyiv Post kiemeli, hogy a háború kezdete óta már összesen 122 olyan republikánus képviselő volt, akik már legalább egyszer az ukránoknak szánt támogatás ellen voksoltak. Ez szerintük jól mutatja, hogy a republikánusok nagy része ellenzi az Ukrajnának szánt folyamatos pénzügyi és katonai segélyt. A republikánusok emellett kifogásolják, hogy az ukránok klasszikus amerikai értékeket támadnak.

Zelenszkij a klímaváltozás és az LMBTQ területén és a brüsszeli-bideni fősodrot követi, emellett pedig támadást indított az Orosz Ortodox Egyház ellen is, amely sokakat felháborított.

Az egyre tisztábban látszik, hogy amennyiben Donald Trump nyeri a 2024-es amerikai választásokat - és erre minden esély megvan -, akkor Ukrajna majdnem teljes egészében elveszíti Washington anyagi és katonai támogatását, ez pedig végzetes lehet Kijev számára, hiszen bizonyára a NATO-országok jelentős része is az amerikai példát fogja követni ebben az esetben.

Volodimir Zelenszkij, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem tett semmit annak érdekében, hogy megtartsa a nyugati országok támogatását. Az ukrán elnök folyamatosan követelőzik, nem egyszer pedig túl messzire ment. Ráadásul már nemcsak politikusokat, hanem Ferenc pápát is egyre gyakrabban támadja. Mihail Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója nemrég kijelentette, hogy Ferenc pápa az orosz propagandát terjeszti, de emellett kétségbe vonta a kereszténység létjogosultságát is.

Miután a NATO úgy döntött, hogy Ukrajnának nem küldenek idén nyáron meghívót a szövetségbe, Zelenszkij ismét dühöngésbe kezdett; abszurdnak nevezte a szövetség azon döntését, hogy a háború közepette nem hívják meg az egyik résztvevő felet a katonai védelmi szövetségbe. Szerinte ezzel a NATO Oroszországnak próbált meg kedvezni, és gyakorlatilag a döntéssel támogatják Moszkva Ukrajna ellen folytatott háborúját.

Talán nem is kell mondani, hogy Zelenszkij kijelentése nagy felháborodást váltott ki a NATO-csúcs résztvevői között. Az egyik diplomata elmondta, hogy az ukrán elnök ezúttal túl messzire ment.

A háború kezdete óta Lengyelország volt Ukrajna a legnagyobb szövetségese, több millió menekültet fogadtak be, minden színen támogatják Kijevet a háborúban. Ennek ellenére a két ország közötti viszony drámai romlásnak indult az elmúlt hetekben, az ukránok pedig egyre gyakrabban vádolják meg Varsót különböző dolgokkal.

Mint ismert, Ukrajna a gabona jelentős részét az Európai Unió országaiba szállítja, majd onnan viszi tovább más, Európán kívüli piacokra. Legalábbis így kellene működnie. Ezzel szemben a gabona az Ukrajnával szomszédos országokban ragad, és mivel Brüsszel gyakorlatilag minden előírás alól felmentette az ukrán árut, így sokkal olcsóbban kerül a piacra, ezzel tönkretéve a helyi gazdákat.

Ezt látva a legtöbb ország úgy döntött, hogy leállítja az ukrán gabona behozatalát, ami miatt viszont Kijevben őrjöngeni kezdtek. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök például addig ment, hogy perrel fenyegette meg Lengyelországot. Mint mondta:

amennyiben a választások előtt a politikai populizmus érdekében megsértik a kereskedelmi jogunkat, Ukrajna kénytelen lesz a WTO választott bíróságához fordulni, hogy kártérítést kapjon a normák megsértése miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig még ennél is tovább ment, ő konkrétan azzal vádolt meg néhány országot, köztük feltehetőleg Lengyelországot is, hogy csak látszatsegítséget nyújt a tényleges elköteleződés helyett. Lengyelország minden bizonnyal vette a célzást, hiszen nem sokkal később bejelentették, hogy leállítják az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a Jog és Igazságosság párt vasárnapi katowicei kongresszusán emlékeztette a továbbra is dühös megjegyzéseket küldő ukrán elnököt, hogy Lengyelország több millió ukránt fogadott be.