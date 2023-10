A világ egyik legjelentősebb zongoraversenyévé nőtte ki magát a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, amit ezúttal is a Carnegie Hall nagytermében tartanak meg október 6-án. A zongoraverseny művészeti igazgatója, a Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, György Ádám szerint nemcsak a négy ifjú tehetség a győztese a versenynek, hanem minden magyar, hiszen szavak nélkül beszélhetünk értékeinkről jelentős szakmai és médiaérdeklődés által övezve.

A New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, támogatóink segítségével 2023-ra a világ egyik legjelentősebb zongoraversenyévé nőtte ki magát. Az előválogató után versenyünk szóló és zenekari döntőre hívja a négy kiválasztott fiatalt. Mindkét eseményre idén is a Carnegie Hallban kerül sor, és a döntősöket ismét New York egyik, ha nem a legkiválóbb együttese, az Orchestra of St. Luke's kíséri majd. Nagy öröm számomra, hogy idén is folytatódik a határainkon átívelő, legjelentősebb Liszt-ünnep

– fogalmazott György Ádám.

A zsűriben György Ádám zsűrielnök meghívására idén is Farkas Gábor és Steven Spooner, a Johns Hopkins Egyetem professzora kapott helyet. A döntőben a Johns Hopkins Egyetem hallgatója, Ningxin Zhan mellett Klyde Ledamo, Honbgo Cai a Juilliardról, valamint Huiping Cai jutott be a Yale Egyetemről.

Az alapító és művészeti vezető, György Ádám szerint

a versenynek nemcsak négy győztese van a négy döntős személyében, akik életre szóló lehetőséget kapnak a Carnegie Hall nagytermében a fellépéssel, hanem a közönség is páratlan művészi élménnyel gazdagodik.

Emellett Liszt Ferenc művészetén keresztül Magyarország is kiemelt figyelmet kap a világ kulturális ütőerén ezekben a kihívásokkal teli időszakban.

A verseny kiemelkedő lehetőség arra, hogy szavak nélkül beszéljünk az értékeinkről: 2023-ra a verseny igazi Grand Slammé nőtte ki magát, New Yorkban ismét büszkék lehetünk magyarságunkra.

György Ádám a BL-döntőn és az Európa-bajnokság megnyitóján is fellépett már és rendszeres fellépője a New York-i Carnegie Hallnak. Nemcsak előadóként, hanem a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny alapítójaként és művészeti igazgatójaként is Liszt Ferenc művészetét évről évre milliókhoz juttatja el. Az idei BL-döntő megnyitóján az ő játékára vonultak ki a csapatok: saját átiratban játszotta a Bajnokok Ligája-himnuszt Isztambulban az Atatürk Stadionban.

A 2020-ban Liszt Ferenc-díjat nyert művész korábban is szerepelt már nagyszabású sporteseményen: Varsóban a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság nagyszabású nyitóünnepségén lépett fel, amelyen Chopin Vihar etűdjének előadását mintegy 300 millió néző követte élőben világszerte.

Tanít és előad a Harvard Egyetem, a Brit Columbia Vancouveri Egyetem, a Szingapúri Nemzeti Egyetem, a Nanyang Szingapúri Képzőművészeti Akadémia zongora tanszékein. Kastélyakadémiáját 25 évesen alapította, amely ma már a világ egyik legkeresettebb nyári zongora-mesterkurzusává nőtte ki magát.