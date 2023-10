Az elmúlt napokban több labdarúgó is állást foglalt a Hamász izraeli civilek ellen intézett kegyetlen, több száz halottal járó terrortámadásával kapcsolatban. A köztörvényes bűnözőként is ismert Benzema, Cantona, Atal... és még hosszú a listája azoknak, akik a terroristák mellé álltak. A Le Figaro összeállítása alapján nézzük, hogy kikről van szó.

Youcef Atal

Október 12-én, az Algéria-Zöld-foki szigetek 5-1-es barátságos győzelmet követően Youcef Atal az Instagramon közzétett egy „Palesztina szabad lesz" feliratút szelfit. Az algériai jobbhátvéd, aki 2018 óta az OGC Nice játékosa, egy antiszemita posztot is megosztott közben. Atal egy radikális palesztin prédikátor, Mahmúd al-Haszanát videóját osztotta meg, amelyben az imám a Nice-Matin által közölt fordítások szerint felszólítja Istent, hogy „feketítse be a zsidók napját". Atal gyorsan bocsánatot kért, és kijelentette, hogy hisz a „béke eszményében", „az erőszak [...] és a gyűlölet minden formáját" elítéli. A 27 éves játékos ellen a nizzai ügyészség „terrorizmus dicsőítése" miatt indított előzetes vizsgálatot. Az OGC Nice bejelentette, hogy a játékost „további intézkedésig felfüggesztik".

Eric Cantona

Köztudott, hogy a korábbi francia futballsztár, Eric Cantona régóta támogatja Palesztinát. A Manchester United korábbi csatára 2023. október 17-én hosszú üzenetet tett közzé az Instagramon. „A palesztinok emberi jogainak védelme nem jelenti azt, hogy Hamász-pártiak vagyunk. Azt mondani, hogy „szabadságot Palesztinának, nem azt jelenti, hogy antiszemita vagyok vagy, hogy „azt akarnám, hogy minden zsidó tűnjön el'" - érvel a már régóta nem aktív focista.

A most 57 éves egykori válogatott csatár elítélte azt is, hogy „2,3 millió palesztin, akiknek a fele gyerek", a „világ legnagyobb szabadtéri börtönének" nevezett helyen él bezárva. A korábbi francia válogatott labdarúgó azt szeretné, ha véget vetnének az „izraeli kormány által bevezetett apartheidnek". A különböző társadalmi kérdésekben is megszólaló Cantona egyik legemlékezetesebb botránya akkor tört ki, amikor Didier Deschamps francia szövetségi kapitány egy éppen folyamatban levő büntetőeljárás miatt nem válogatta be Benzemát a válogatottba. Cantona látványosan megvédte Benzemát, Deschamps-ot lényegében rasszizmussal és diszkriminációval vádolta meg, azt mondta, hogy „Deschamps-nak nagyon francia neve van, talán ő az egyetlen Franciaországban, akinek valóban francia neve van. A családjában senki sem keveredik senkivel. Akárcsak a mormonok Amerikában". Cantona egyébként már évekkel ezelőtt, 30 éves korában felhagyott a futballal, először festőként, majd színészként próbált szerencsét.

Karim Benzema

Karim Benzema nemcsak arról vált híressé, hogy a 2021-22-es szezonban megkapta a legjobb focistának járó Aranylabdát, hanem arról is, hogy szalafista (terroristákhoz közeli, szélsőséges muszlim) mecset támogatatott, saját játékostársát szexvideóval zsarolta és saját péniszéről küldött fotókat kislányoknak és még sokáig sorolhatnánk Benzema viselt dolgait.

„A szexvideós zsarolásért másfél felfüggesztett börtönt és 75 ezer eurós pénzbüntetést kapott elsőfokon, de nem fellebbeztek, mert ügyvédje tisztában volt vele, hogy még ennél is súlyosabb büntetés várhat Benzemára másodfokon.) A Le Figaro most azt emelte ki, amit Benzema legutóbb osztott meg közösségi oldalán. „Imádkozzunk a gázai emberekért, akik ismét igazságtalan, sem a nőket, sem a gyerekeket nem kímélő bombázások áldozatai lettek" – írta Karim Benzema a közösségi oldalain 2023. október 15-én, vasárnap. Üzenetét Izraelnek a Hamász halálos támadására adott véres válaszát követően élesítette. David Aouate, a visszavonult izraeli kapus és korábbi válogatott játékos kemény válaszában „elküldte a jó ku... anyjába" Benzemát".

Gérald Darmanin francia belügyminiszter pedig azzal vádolta meg a 35 éves Benzemát, hogy „kapcsolatban áll" a Muzulmán Testvériséggel, egy iszlamista szervezettel, amelyet több országban, köztük Szaúd-Arábiában is - ahol Benzema nyár óta karrierjét folytatja az Al-Ittihad csapatában – terrorista szervezetként tartanak nyilván.

Noussair Mazraoui

Németországban kritikák özönét váltotta ki Noussair Mazraoui, a Bayern München marokkói védőjének az X-en (korábban Twitter) közzétett üzenete, amelyben reményét fejezte ki, hogy „az elnyomott palesztinai testvérek [...] győzni fognak". A Bayern München gyorsan reagált egy közleményben: A játékos jelenleg Afrikában tartózkodik a marokkói válogatottal. Visszatérése után személyes beszélgetést tervezünk vele és a klubvezetéssel" A 33 bajnoki címet nyert német klub közölte, hogy „aggódik izraeli barátai sorsa miatt", és reméli, hogy „a Közel-Keleten minden nép békésen tud egymás mellett élni".

Anwar El Ghazi

A 28 éves holland válogatott Anwar El Ghazit felfüggesztette a Mainz, mert 2023. október 15-én, vasárnap megosztott egy üzenetet az Instagramon. A szóban forgó poszt, amelyet egy Palesztina-párti fiók tett közzé, azt állította, hogy ez „nem konfliktus és nem háború", hanem „népirtás és tömegpusztítás". Amikor az egyik fél elvágja a másik fél hozzáférését a vízhez, az élelmiszerhez és az áramhoz, amikor az egyik fél atomfegyvereket használ, az nem háború" - állt El Ghazi üzenetében.

El Ghazit, a 2017 és 2019 között a Lille-ben játszó szélsőt azért függesztették fel, mert „a klub számára elfogadhatatlan módon foglalt állást a Közel-Keleten zajló konfliktussal kapcsolatban" - magyarázta a német klub. A döntés meghozatala előtt a klub és a játékos alapos elbeszélgettek egymással – olvasható a közleményben. A Mainz tiszteletben tartja, hogy a Közel-Keleten évtizedek óta tartó összetett konfliktusról különböző álláspontok léteznek. A klub azonban elhatárolódik a szóban forgó Instagram poszttól, mivel az nem egyezik a klub értékeivel".