Ezek a tökéletes testű, bikinis modellek milliókat keresnek, de egy fillért sem tarthatnak meg

Elképesztő mennyit keresnek az AI modellek alkotói. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít, emiatt több millióan követik az AI által készített modellek közösségi oldalait. Havonta akár a 68 millió forintot is elérheti a bevételük. Egy tanulmány rávilágít arra, ha még szponzoraik is lennének, akkor akár egy bejegyzéssel közel 12 millió forintot is megkereshetnének. Íme a legnépszerűbb AI modellek.

4. Leya Love Leya holtversenyben áll Thalasya-val a 4. helyen. Posztjai 5334 dollárt érnek. Bejegyzéseiben a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet @leyalovenature nevű Instagram-fiókjában. Layla hétszer posztolt az elmúlt hónapban, tehát 13 millió forintos havi bevétellel rendelkezne.

4. Thalasya Pov Thasasyanak 460 ezer követője van Instagram-oldalán, ahová 26 hónapja nem posztolt, de még így is bekerült a top 5 legkeresettebb AI modellek közé, mert ő az első digitális modell. Ha alkotóinak lettek volna szponzorai, akár 138 ezer dollárt is kereshettek volna Thalasya Instagram-bejegyzéseivel. Ez az összeg közel 50 millió forintnak felel meg.