Kiszórták az úttestre a gabonát a lengyel gazdák

France, 2024-01-23. Between the columns of farm tractors facing the prefecture. Farmers demonstrated their anger today by entering the city of Poitiers with their tractors and carrying out a number of actions. They believe they are subject to too many standards and constraints, preventing them from working normally and earning a decent living. Photograph by Jean-Francois Fort / Hans Lucas. France, 2024-01-23. Entre les colonnes de tracteurs agricoles faisant face a la prefecture. Les agriculteurs ont manifeste leur colere en penetrant aujourd hui dans la ville de Poitiers avec leurs tracteurs et mene plusieurs actions. Ils estiment etre soumis a trop de normes et contraintes les empechant de travailler normalement et de gagner leur vie correctement. Photographie de Jean-Francois Fort / Hans Lucas. (Photo by Jean-Francois FORT / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)