Szijjártó Péter: Elképesztő, hogy Olaszországból próbálnak beavatkozni egy magyar bírósági eljárásba

"Én nagyon csodálom azt, hogy a függetlenségére oly büszke olaszországi média nem mutatta be az áldozatokról szóló képeket, csak a hölgyet mutogatták itt az olasz médiumokban" - tette hozzá.

Majd leszögezte: "a hölgy részt vett egy előre megtervezett, kis híján halállal végződő emberverésben, és ezért el kell nyernie a méltó büntetését". Végül egészen elképesztőnek nevezte, hogy Olaszországból próbálnak beavatkozni egy magyar bírósági eljárásba. "Minket állandóan azzal vádolnak - mondjuk így, Brüsszelben, sokszor olasz egyetértéssel is, legalábbis korábban -, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás függetlenségét sérti a kormány. Ehhez képest most a kormánytól azt követelik, hogy avatkozzon be egy igazságszolgáltatási eljárásba" - mondta. "Természetesen nem fogunk, a bíróság teszi a saját dolgát, és majd meg fogja hozni a maga ítéletét" - összegzett.