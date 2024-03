Megszólalt az angol királyi család Katalin hercegné állapotával kapcsolatban

Közleményt adott ki a Kensington-palota csütörtökön este, úgy tűnik azonban, a család továbbra is titkolózik. Katalin hercegné pontos diagnózisát nem tudni, annyit lehet tudni, hogy az év elején egy hasi műtétje volt, két hetet töltött kórházban. Míg III. Károlyról elárulták, hogy rákkal küzd, addig Vilmos herceg feleségével kapcsolatban nem közölnek részleteket. Elkezdődtek a találgatások, világszerte pletykálni kezdtek, rosszabbnál rosszabb forgatókönyveket felvázolva. Az érintettek most is csak annyit mondtak, hogy szeretnék a magánéletük ezen részét megtartani maguknak és a gyerekeiknek a lehető legnormálisabb életet biztosítani, nem árulják el a pontos diagnózist.

Katalin hercegné január közepén került kórházba, akkor arról írtak a lapok, súlyos állapotban van, de nem rákos, egy bizonyos hasi műtétje lesz. Két hetet töltött a klinikán, miután hazaengedték sem közölt pontos részleteket a család az ő betegségével kapcsolatban. Állították, jól van, viszont a nagy titkolózás miatt világszerte aggódni kezdtek az emberek, rémhíreket terjesztettek. Voltak, akik azt mondták, biztosan daganattal küzd, ezért nem nyilatkoznak.

Ezt elégelte meg a Kensington-palota a minap, közleményük alapján viszont úgy tűnik, továbbra is titkolóznak. Katalin hercegné két hónapig nem megy hivatalos programra, ez ad alapot a találgatásoknak. A Kensington-palota januárban világossá tette a hercegné felépülésének tervét, csak jelentős hírekkel fogunk szolgálni.

- mondta a család szóvívője, amiről a Daily Mail számolt be. Katalin hercegné azt üzente, nagyon köszöni mindenkinek az aggódást. Nagyon várja, hogy visszatérjen az emberek közé, de a diagnózist nem szeretné közölni. Szeretné gyerekeiknek a legátlagosabb életet biztosítani. Nem közöltek részleteket.

