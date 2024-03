Pótkerékbe szorult kutyát mentettek meg az amerikai tűzoltók - videó

New Jerseyben önkéntes tűzoltók mentettek meg egy 11 hónapos labradort, akinek a feje beszorult egy pótkerékbe. Először próbálták szappannal és olajjal is kiszabadítani a bajba került kutyát, de egyik se vált be.

Múlt csütörtökön a Franklinville Önkéntes Tűzoltókat egy 11 hónapos labradorhoz, Daisyhez riasztották. A labrador feje beszorult egy kerékfelnibe. Brandon Volpe tűzoltóhadnagy elmondta, hogy a csapat először szappant és vizet használt, ezután növényi olajjal kenték be a kutya nyakát, és így próbálták kihúzni a fejét a felniből, de egyik megoldás se működött. Ekkor Volpe-nak eszébe jutott, hogy van otthon egy plazmavágója, így a tűzoltók felrakták Daisyt egy kocsi platójára, és elindultak Volpe garázsába.

A hadnagy elmondta, hogy a kutya egy kicsit bepánikolt, amikor a fejére egy tűzoltótakarót terítettek, hogy nehogy megsérüljön. A plazmavágóval öt perc alatt kiszabadították Daisyt - írja az AP.