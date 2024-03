Több milliárd forint értékű tojások, amiket már többször is elloptak

A Fabergé-tojásoknak érdekes történelmi múltjuk van, részben ezért is kerülnek akár több milliárd forintba. Az értékük miatt a bűnözők is vágynak rá, és voltak is olyan tolvajok, akiknek sikerült ellopniuk egy-egy tojást.

Vágólapra másolva!

A Fabergé-tojások páratlan eleganciával készült mesterművek, amelyek mélyen gyökereznek a cári Oroszország történelmében és kultúrájában. Peter Carl Fabergé, az orosz birodalom híres ékszerésze, a Romanov család udvari ékszerészeként vált ismertté az úttörő készítésű, egyedi, gyakran meglepő részletekkel díszített műveiről. Ezek a tojások, melyeket a cár családjának tagjai és más fontos személyeknek ajándékoztak, nem csupán ékszerek, hanem jelképei is voltak a cári hatalomnak, gazdagságnak és művészi kifinomultságnak. Azonban ezek a fényűző alkotások sokszor célpontjai lettek a bűnözőknek is,

akik értékes műtárgyakat loptak múzeumokból és magángyűjteményekből világszerte. A Fabergé-tojások lopásainak története számos izgalmas és misztikus eseményt tartalmaz, melyek mögött gyakran politikai, társadalmi vagy gazdasági okok állnak. Fotó: AFP Császári húsvéti tojások

1980-ban Wisconsinban tolvajoknak sikerült 5 tojást és néhány drága ékszert ellopniuk a Paine Art Center időszakos tárlatáról. Bár a tárlat kötött biztosítást, a több mint 1 millió dollárt (3,6 milliárd forint) érő kárt sajnos a biztosító nem fedezte. A hatóságok szerint nagyon profi tolvajbandával álltak szemben, a visszaszerzés reményében pedig váltságdíjat szabtak ki. A tojások azóta sem kerültek elő. Walesi nagy fogás 2006-ban Cardiffban tolvajok vetettek szemet a ritka kincsre. A 65 ezer dolláros (közel 24 millió forint) műtárgyat egyszerűen sikerült ellopni: a high-tech betörés helyett egyszerűen betörték fényes nappal a kirakat üvegét.

Az 1500 gyémánttal kirakott tojást, gyűrűket, órákat és egy Fabergé-órát (ami nagyjából így 91,5 millió forint összesen) meglepő hatékonysággal tudták ellopni. A tojás talpazata széttört, az üzletvezető szerint: valami gátlástalan gyűjtő megrendelésére lophatták el. Szemtanúk szerint fegyver is volt a tolvajoknál. Fotó: AFP

Bolhapiacon is lehet találni ritkaságokat Közép-Nyugat Amerikában egy fémhulladékkal kereskedő férfi nagyon szerencsésnek érezhette magát: 14 ezer dollárért (3,2 millió forint) vásárolt meg tudtán kívül egy eredeti Fabergé-tojást. Akkor kezdett számára gyanússá válni a tárgy, mikor az interneten talált egy cikket az orosz cári család számára készített tojásokról és azok becsült áráról. A londoni Wartski régiségkereskedés dolgozójával, Kieran McCarthy-val való kapcsolatfelvétel után azonban egyértelművé vált, hogy egy eredeti példányt szerzett magának - potom összegért.

Bár szakértők szerint nem eredeti műkincsről beszélünk, ennek ellenére 2007-ben aztán 18,5 millió dollárért árverezték el.