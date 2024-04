Egy férfi azt mondta, pornófilmeket forgat, csakhogy szexeljenek vele

Ezért Simon 6000 fontot (2,7 millió forint) küldött neki a megtakarításaiból, 3000 fontot (1,3 millió forint) hitelkártyáiról és 10000 (4,6 millió forint) fontos előleget egy banktól.

Ezután a pár megbeszélt augusztusi találkozót, azonban mindenezek előtt a nőnek sikerült arra is rávennie az idős férfit, hogy adja meg Evanak a bankkártya adatait is, majd a nő minden előjel nélkül eltűnt és még a találkozóra sem ment el, pedig a férfi repülőjegyet is vett a nőnek az Egyesült Királyságba 1600, azaz közel 740 ezer forintért.