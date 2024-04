Szaúd-Arábia először vesz részt a Miss Universe szépségversenyen

Hozzáteszik: ez pedig nem mindenkinek tetszett. A közösségi médiában a hozzászólókat megosztotta a szaúdi lány indulása. Volt, aki szerint egy különleges arab szépség jó esélyekkel indul a mexikói versenyen. Más viszont azt kifogásolta, hogy már Szaúd-Arábia is a nyugati kultúrát majmolja. Olyan is akadt, aki felrótta neki, hogy lenge ruházatában a szaúdi zászlóval pózol, amelyen egy Korán-idézet olvasható.

A konzervatívként számontartott királyságot Rumi al-Kahtani szaúdi divatmodell, influenszer és szépségkirálynő képviseli majd, amelyet ő maga jelentett be több mint egymillió követővel rendelkező Instagram-oldalán.

Fotó: Instagram

Egyébként a Miss Universe már tavaly is történelmet írt, mert először indult egy pakisztáni (igaz, keresztény) lány, illetve plus size modell jutott a döntőbe. Nagy botrányt kavart viszont, hogy két transznemű, a holland és a portugál versenyző is részt vett a szépségversenyen.