Itt van Oroszország nagy bejelentése

"Részt vettünk az ENSZ Biztonsági Tanácsának Palesztinával foglalkozó ülésén New Yorkban januárban. Nagyon régóta ismerem Ignazio Cassis svájci külügyminisztert, korábban elnök volt" - mondta Lavrov. "Ignazio Cassis is elment az ENSZ BT ülésére, és négyszemközti találkozót kért. A találkozó nem volt titok, mivel le is fényképeztek bennünket - mondta.

Cassis elmondta, hogy "az ukrán békeformulával kapcsolatos rendszeres találkozók eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy ez Oroszország nélkül értelmetlen.