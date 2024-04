Szijjártó Péter: Magyarország és Ciprus nem fogja elfogadni az EU felosztását első- és másodosztályú tagokra

A miniszter kitért az illegális bevándorlásra is, megerősítve, hogy hazánk nagy hangsúlyt fog fektetni az ezzel szembeni fellépésre is. Elmondta, hogy a kormány nem lehetőségként, hanem veszélyként tekint a migrációra, amelyet nem kezelni, hanem megállítani kell.

Végezetül üdvözölte, hogy Magyarországhoz hasonlóan Ciprus is mindig kiáll a nemzeti érdekei mellett az EU-ban, ennek is köszönhető az élénk politikai koordináció a felek között. Elmondta, hogy gyorsan bővül az idegenforgalom a két ország között, tavaly már 66 ezernél is több volt a magyar turisták száma a szigetországban, ami 31 százalékos növekedést jelent, és csaknem négyezer magyar itt is él.

A kereskedelmi forgalom értékét sikerült 100 millió euró felett tartani. Továbbá az energetika is újabb lehet az együttműködésnek, miután hazánk érdekelt a diverzifikációban, és az új ciprusi lelőhelyek erre esélyt kínálnak - sorolta. Emellett magyar katonák részt vesznek az ENSZ ciprusi békefenntartó missziójában (UNFICYP) is, ezzel hozzájárulva a biztonsághoz és a stabilitáshoz - tájékoztatott.