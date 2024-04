Odahaza odacsapott a woke-nak a CPAC-re érkező grúz miniszterelnök

Ezért is nagyon fontos alkalom az április 25–26-i CPAC Hungary, amely idén már harmadszor rendeznek meg hazánkban. Ahogy a globalista liberálisok nemzetközi hálózata azonnal teljes erejével – médiával, tüntetésekkel – igyekszik elhallgattatni a grúz kritikus hangokat, úgy kell nekünk is létrehozni a saját együttműködésünk, hogy ellenállhassunk ennek.

A rendezvény már kétszer is bizonyította, hogy nagyon is alkalmas erre: az első alkalommal az értékek meghatározása történt meg, másodjára pedig az együttműködés erősítése, most pedig itt az ideje a woke mocsár lecsapolásának: Washingtonban és Brüsszelben egyaránt.