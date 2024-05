Az iráni elnök halála nemcsak a terrort szabadíthatja el, de az ukrajnai háborút is

Ezek a terrorcsoportok – a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, több iraki milícia és a palesztin területeken a Hamász – központi szerepet játszanak abban, hogy Irán képes legyen határain túl is befolyást gyakorolni, annak ellenére, hogy évtizedek óta szigorú gazdasági szankciók alatt áll – hívja fel rá a figyelmet a The New York Times.

Irán ezekkel a csoportokkal a Quds Force-on, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) egyik részlegén keresztül működik együtt. Az IRGC közvetlenül a legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah alá tartozik, nem pedig az elnök által vezetett kormány alá.

Hétfőn már összecsapásokra került sor a Hezbollah és az izraeli hadsereg között az izraeli-libanoni határ közelében. Kedd reggel Iránhoz kötődő iraki csoportok bejelentették, hogy csapást mértek egy izraeli támaszpontra.

Mintha Irán által támogatott terrorszervezet az elmúlt hónapokban mindennapossá vált támadások folytatásával jeleznék, hogy minden ugyanúgy megy tovább, sőt.

„Már a legelső üzenetekből, amelyeket az iráni rezsim az elnök helikopterének eltűnése után küldött, világosan látszott, hogy a stabilitás képét akarják vetíteni az utódlás körül, és a csoportok tevékenysége ennek része lesz” – mondta a The New York Timesnak Trita Parsi, a Quincy Institute for Responsible Statecraft ügyvezető igazgatója.

Irán nagyon jól tudja, hogy ez az a pillanat, amikor az ország a legsebezhetőbb, ezért a legfontosabb számukra, hogy képesek legyenek azt vetíteni, hogy intézményesített politikájuk van, amely nem függ az egyénektől, hogy megmutassák, képesek kezelni egy előre nem látható eseményt

– tette hozzá.

Ugyanakkor veszélyes lehet, hogy Irán szövetségesei, például a Hamász vagy a Hezbollah, hogy elkerüljék a gyengeség látszatát, a szokásosnál is keményebben lépnek fel.

Raiszi halála után a Hamász, a Hezbollah és a jemeni húszik is közleményt adtak ki, amelyben kifejezték hálájukat a volt iráni elnök támogatásáért. A Hamász és Hezbollah fontos emberei pedig Raiszi temetésén is részt vettek.

A terrort a Nyugat nem tudta felszámolni

Az elmúlt napokban futótűzként terjedt el a közösségi médiában egy videó, amelyen állítólag palesztinok ünneplik a Gázai-övezetben Ebrahim Raiszi halálát. A Hamász hamar reagált is a videóra, és figyelmeztette a „szabályszegőket”.