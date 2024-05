Brutális TikTok-kihívás miatt halt meg egy 13 éves német lány

Meghalt egy német tinédzser egy TikTokon terjedő kihívás miatt.

A tragédiához vezető „bátorságpróba” lényege, hogy a felhasználók videóra veszik, amint ájulásig fojtogatják magukat.

Helyi sajtóbeszámolók alapján a gyerekre eszméletlen állapotban találtak rá a szülei április végén a család otthonában egy Kasselhez közeli településen. Az édesanyja szerint a lánya este kilenc óra körül mindenkinek jó éjszakát kívánt és felment a szobájába. Nem sokkal éjfél előtt, amikor nagybátyja hazatért, hogy üdvözölje keresztgyermekét, a család eszméletlenül találta őt, már nem lélegzett. A szülei azonnal riasztották a mentőket, de a kiérkező szakemberek már csak a halál beálltát tudták megállapítani - írja a HNN.

A kihívás Blackout Challenge néven terjed a TikTokon.

Sich selbst würgen bis zur Ohnmacht - darum geht es bei der Blackout Challenge auf Tiktok. In Nordhessen ist eine 13-Jährige bei einer solchen "Mutprobe" jetzt offenbar ums Leben gekommen.

https://t.co/IdnFHlVcPR — hessenschau (@hessenschau) May 23, 2024

A Bild szerint ehhez csatlakozott az a 13 éves német lány is, aki

halálra fojtogatta magát egy övvel, miközben videóra vette az egészet.

Az áldozat telefonján több olyan videót is találtak, amelyeket az említett kihívás miatt készített magáról.

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget. A lány édesanyja egy helyi rádiónak nyilatkozva a TikTok és a közösségi média veszélyeire hívta fel a figyelmet. Óva intette a szülőket:

A szülőknek beszélniük kell gyermekeikkel az ilyesfajta veszélyekről.

Emellett egy Facebook-bejegyzést is megosztott, melyben úgy fogalmazott: egy TikTok-trend késztette lányát olyasvalami kipróbálására, ami aztán a halálához vezetett.

A TikTok-ot erős bírálatok érték

A kínai Bytedance digitális csoport platformját már régóta kritizálják, mivel cég nem biztosítja kellőképpen a kiskorú felhasználók védelmét. Az EU ezért hivatalos vizsgálatot kezdeményezett a TikTok ellen.

Magyarországon is terjednek a veszélyes TikTok kihívások

A tavalyi évben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) arra figyelmeztetett, hogy Magyarországon is előfordulnak olyan kihívások, amelyek gyermekek fizikai sérülését vagy akár halálát okozhatják. A cikkben említett borzasztóan felelőtlen Blackout Challenge néven terjedő TikTok- kihívásnak már magyar áldozata is van, egy 15 éves tinédzser is meghalt, miután halálra fojtogatta magát.