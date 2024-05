Az Egyesült Államokban bejelentést tettek a harmadik világháborúról

Donald Trump a minnesotai kampányrendezvényén jelentette ki, hogy a jelenlegi amerikai vezetés alkalmatlansága miatt akár már a választásokig hátralévő öt hónap során bármikor kitörhet a következő világháború - írja a Magyar Nemzet.

"Azokkal az idiótákkal, akik ezt az országot irányítják, nem sok ember marad, mert a fegyverek ereje manapság nagyon ijesztő. Könnyen lehet, hogy a következő öt hónapban egy harmadik világháborúba kerülünk, mert inkompetens embereink vannak...

- fogalmazott Donald Trump a minnesotai kampányrendezvényén, ahol megismételte, hogy megválasztása esetén 24 órán belül békét teremt Ukrajnában..

Minnesotában ehhez még azt is hozzátette, amit máshol is erőteljesen hangsúlyoz, ahol csak kampányával megfordult, hogy megválasztása esetén 24 órán belül békét teremt Ukrajnában.

Donald Trump amerikai elnökjelölt

Az Origo arról is beszámolt, hogy akár már júniusban megtarthatják az elnökjelölti vitát Donald Trump és Joe Biden aspiránsok között. Donald Trump előző elnök, republikánus jelölt, valamint Joe Biden hivatalban lévő elnök, a demokrata párt jelöltje is beleegyezett abba, hogy június 27-én, valamint szeptember 10-én hajlandóak televíziós kamerák és több millió néző előtt is összevetni programjaikat és álláspontjaikat az Egyesült Államok jövőjét illetően. Joe Biden kampánycsapata ugyanakkor több feltételhez kötötte az elnök részvételét a vitákban, amelyek között szerepel, hogy azokon nem lesz jelen közönség, valamint harmadik jelölt sem vesz részt bennük.

Donald Trump azt tervezi, hogy ha újra megválasztják az Amerikai Egyesül Államok elnökének, akkor az orosz és kínai fenyegetés miatt arra fogja kérni a NATO-tagokat, hogy a védelmi kiadásukat emeljék meg. Szerinte az Ukrajnának nyújtott kiadások nem szolgálják a NATO-tagországok védelmét.

A The Telegraph információi szerint Donald Trump azt tervezi, hogy

ha újra választják, akkor arra fogja kérni a NATO-tagországokat, hogy emeljék a védelmi kiadásaikat a saját GDP-jük 3 százalékára.

Úgy gondolja, hogy az orosz és kínai fenyegetés miatt a tagállamoknak jobban ki kell venniük a részüket a szövetség kollektív védelméből.