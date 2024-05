Észtország csapatokat küldhet Ukrajnába

– A megbeszélések folyamatban vannak – mondta, s hozzátette:

Minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk. Nem szabad, hogy korlátozzuk a gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk.

Hangsúlyozta azt is, hogy nem tartja azt sem elképzelhetetlennek, hogy az ilyen lépést ellenző NATO-országok „az idő előrehaladtával” meggondolják magukat.

Az észt kormány számára ugyanakkor jelenleg a legsürgetőbb kérdés továbbra is Ukrajna nemzetközi támogatásának fenntartása és bővítése. A cél, hogy az ukránokat fegyverekkel, lőszerrel lássák el, s kiképzésüket biztosítsák. Oroszországot pedig továbbra is politikai és gazdasági elszigeteltségben kell tartani szerintük.

Hanno Pevkur reformpárti védelmi miniszter viszont azt mondta, hogy az ötlet, hogy NATO-katonákat küldjenek Ukrajnába, egyelőre még nem vezettet sehova sem Észtországban, sem az Európai Unióban. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat a lőszer Ukrajnába küldése és a katonák kiképzése más országokban, például Lengyelországban.

Az [észt kormány] nem tárgyalt az észt védelmi erők Ukrajnába küldéséről. Miközben Észtország sokrétű segítségnyújtása Ukrajnának folytatódik, a csapatok bevetése nincs napirenden

– áll az észt külügyminisztérium közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

A NATO erői egyébként Ukrajnában vannak Oroszország teljes körű offenzívája óta, ugyanis a szövetségesek védelmi attaséi is aktív katonák, és az észt vezérkari főnök is többször járt Ukrajnában. A témában megjelenő cikkek idézik George P. Kentet, az Egyesült Államok észtországi nagykövetét is. A diplomata rámutatott a Breaking Defense-nek, hogy a Biden-kormányzat jelentős segélycsomagokkal segíti Ukrajnát, de határozottan elkötelezte magát, hogy nem küld Ukrajnába amerikai katonákat.