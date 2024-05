Fico elleni merénylet: döbbenetes vallomás Juraj Cintuláról

A beszámoló szerint a fegyvert már otthon előkészítette a tüzelésre, miután pedig a helyszínen előrántotta azt, Fico felsőtestének alsó részére irányította.

A kormányfő ekkor épp kezet fogott valakivel a tömegből, a támadó felé jobb oldalával állt.

Állítása szerint arról, hogy mit tervez, senki más nem tudott. A támadás napján autóját egy helyi bevásárlóközpont parkolójában állította le, és a járműben nem hagyott se fegyvert, se robbanószert – ami később bizonyosságot is nyert, a Markíza szerint az autóban csak a támadó mobiltelefonját találta.

A nyomozóknak több tanúvallomás is áll rendelkezésére, ezek közül az egyik egy nőé, aki Juraj C. miniszterelnökhöz való hozzáállásáról beszélt.

Eszerint

a támadót zavarta a kormányfő Oroszországhoz és Magyarországhoz való hozzáállása.

„Konkrétan, ahogy xxxxxx-hez viszonyult, hogy jó kapcsolatot ápolt velük, nem tetszett neki, hogy xxxxxxx negatívan nyilatkozott az Európai Unióról. A tanú továbbá azt állította, hogy tudott arról, hogy xxxxxxx a Facebookon azt írta, hogy »xxxxxx-et meg kell állítani«” – áll a bírósági végzésben.

A tanú szerint Juraj C. egy hétvégi háznál, egy fán szokott gyakorolni a fegyverével, és több alkalommal őt is halálosan megfenyegette, ha valamiben nem értettek egyet. Megerősítette, a támadó korábban politikai tüntetéseken is részt vett.

Mint írják: a merénylő a bíróság előtt élt a hallgatáshoz való jogával, a bűncselekmény jogi minősítésével azonban nem értett egyet. Azt állította, nem tervez elmenekülni az igazságszolgáltatás elől. Erről írásos ígéretet is tett.

Utóbbiban arról is ír, hogy őszintén megbánta tettét, beismerte, hogy amit tett, elfogadhatatlan. Vallomásában kiemelte, hogy

tudja használni a fegyvert, ezért szándékosan célzott úgy, hogy biztosan ne veszélyeztesse Fico életét.

Állítása szerint arra is ügyelt, hogy véletlenül se sodorjon veszélybe senkit a tömegben vagy a biztonsági őrök közül. Tettéért kész bocsánatot kérni az áldozattól, akár személyesen is a tárgyaláson, amennyiben arra lesz lehetősége. Ha nem, akkor írásos bocsánatkérést intéz Ficóhoz.