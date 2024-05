Itt a legújabb front a háborúban: a teljes pusztulás várhat egy 1,5 milliós városra

Fotó: Meduza

Lipci

Az orosz offenzíva második iránya Volcsanszktól 20-25 kilométerre nyugatról indult. Ezen a szakaszon az orosz csapatok egyenesen a háború előtt közel 1,5 millió lakost számláló Harkov külső határát, a Lipici nevű falut támadják észak-keleti irányból. A falun túl nem sokkal már erősen urbanizált terület van, az oroszok pedig az elmúlt időszakban előszeretettel harcoltak városi körülmények között, mert így sokkal kevésbé vannak kitéve a dróntámadásoknak.

A fő ukrán védvonal Lipicitől délre húzódik, azonban a lakóépületek száma miatt itt nincs kiépítve erődként alkalmazott védelmi állások. Még nehezebbé teszi az ukránok dolgát, hogy itt nincs természetes védelmül szolgáló folyó sem. Május 13-án az orosz hadsereg elfoglalta Glubokoje falut, amely mindössze négy kilométerre található Lipicitől.

Forrás: Meduza

A Meduza szerint azonban a támadás célja nem valószínű, hogy Harkov megszerzése vagy bekerítése lenne, hiszen nagyjából 60 ezer katona támad, a tankokat egyelőre még be sem vetették, csak a gyalogságra, a tüzérségre és a légierőre támaszkodnak. A fő cél Kipjanszk elérése lehet, amely stratégiai szerepet tölt be az ukrán védelemben. Az orosz hadsereg több mint egy éven keresztül próbálta meg sikertelenül elfoglalni a várost, most viszont nagyon is reális, hogy Volcsanszk irányából elérik.

Ezzel gyakorlatilag hátba támadnák az ukrán katonákat, ami azt eredményezheti, hogy Harkov, Luhanszk és Donyeck térségek védelme összeomlik.

Forrás: Meduza

Az ukránok úgy próbálják meg orvosolni a helyzetet, hogy tartalékosokat csoportosítanak át az újonnan megnyílt frontszakaszra. Ezzel a legnagyobb gond az, hogy Kijevnek nagyon kevés tartalékosa maradt, akik arra sem elegendők, hogy stabilizálják a frontot Avgyijivka irányában, ahol jelenleg is átütő erejű orosz támadóműveletek zajlanak.

Kijev azt is választhatja megoldásnak, hogy a front "csendes" szakaszairól von ki és csoportosít át egységeket. Az oroszok viszont mostanában rendszeresen éppen ezeken a csendesnek vélt szakaszokon indítanak támadásokat, ami csak egy ördögi kör kialakulásához vezet, ahol az ukrán vezetőség csak fut az események után.