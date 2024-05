Joe Biden szerint nem az amerikaiak, hanem a migránsok teszik erőssé Amerikát

A migránsok azok, akik (gazdaságilag) erőssé tesznek minket

- jelentette ki Biden, mellyel már nem is próbálja titkolni, hogy a gazdaságát a migránsok bejövetelére kívánja építeni, nem pedig többek között az amerikai export növelésével.

Az egyik oka annak, hogy gazdaságunk növekszik, az önök és sokan mások miatt van. Miért? Mert szívesen látjuk a bevándorlókat

- közölte a a washingtoni Mayflower Hotelben az amerikai elnök.

Majd úgy folytatta, hogy meglátása szerint azért akadozik Kína, Japán, Oroszország és India gazdasága mert "idegengyűlölők", hiszen nem kívánnak ellenőrizetlenül migránsokat befogadni.

A média vagy elhallgatta, vagy próbálta lekicsinyelni ezeket a kijelentéseket. Úgy állították be Biden megjegyzéseit, mint egy "diplomáciai baklövés".

Május 2-án számolt be a Reuters arról, hogy az amerikai munkavállalók termelékenységének növekedése az első negyedévben meredeken lelassult, a költségeik pedig megugrottak. Egy átlagos amerikai szavazó tehát próbál spórolni és takarékoskodni, mivel lassan növekvő béreiket az infláció és a lakhatási költségek felemésztik, miközben az elnökük a választás évében bevándorláspárti gazdaságpolitikájáról beszél.

A Breitbart közölte, hogy hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is, ahol a Konzervatív Párt 2025 januárjára választási vereséggel néz szembe, mert befogadta a migránsok hatalmas tömegét, akik pedig azonnal le is húzták a béreket és felhajtották a lakhatási költségeket is. Írországban az ország vezető politikai pártjai szintén vereséggel néznek szembe 2025-ben, mert a most távozott miniszterelnök, Leo Varadkar drámaian felpörgette a migrációs számokat. A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau szintén a tömeges migráció nagy híve, melynek következtében megnövekedtek a kiadások, csökkentek a bérek és lehúzta a termelékenységet.

Biden, a migránsok elnöke

Ahogyan azt korábban megírtuk, a Biden-kormányzat már 2021. január 20-i beiktatása előtt nyilvánvalóvá tette, hogy – egyetlen elem, a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő Title 42 kivételével – a Trump-adminisztráció minden olyan rendelkezését eltörli, ami az irreguláris migráció elleni küzdelmet célozta. A Fehér Ház kommunikációja meghívólevél volt az illegális bevándorlók számára, akik immáron nemcsak a hagyományos kibocsátó országokból, Mexikóból és az ún. Északi-Háromszög (Guatemala, Honduras, El Salvador) államaiból, hanem a világ minden pontjáról kezdtek özönleni az Egyesült Államok déli – és részben északi – határához.

2023 decembere az illegális migráció vonatkozásában minden idők legrosszabb hónapja volt az Egyesült Államok történetében: 371 ezer illegális határátlépőt fogtak el a hatóságok, ebből 301 ezret a mexikói határon.

Miközben a Biden-adminisztráció következetesen tagadja, hogy migrációs válsághelyzet lenne a déli határon, a leginkább érintett tagállamok évek óta próbálják felhívni a washingtoni szövetségi kormány – és a többi tagállam – figyelmét a helyzet súlyosságára.

2024 márciusában a Fox News több riportot is készített a mexikói határhelyzetről, miután Joe Biden és Donald Trump is látogatást tett a határon. Ezekből olyan megállapítások hangzottak el, hogy