Elképesztő hangulat volt az év legfontosabb NB II-es meccsén

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A folytatásban rendkívül kemény volt a mérkőzés, a tét miatt már a helyzetekből is kevesebb akadt, de a 68. percben így is egyenlíthetett volna a Vasas. A korábbi válogatott Berecz Zsombor cselezte be magát a tizenhatoson belül, majd visszakészítette a labdát Radónak, aki viszont 14 méterről jócskán a kapu fölé lőtt.

A 71. percben már ziccere is volt a Vasasnak.

Bakti Balázs verte meg az emberét a jobb szélen, a középre lőtt labdájába Zimonyi tette bele a lábát, a kapura pörgetett labdát azonban Gyurákovics óriási bravúrral kiszedte a bal alsóból.

Az utolsó húsz percben kicsit töredezettebb volt a játék, mert a győriek a vezetés tudatában próbálták lepörgetni az órát faultokkal, több játékos is görcsöt kapott a hajárhoz közeledve és többször előfordult az is, hogy két labda került a pályára. Az utolsó percekben a Vasas mindent megtett az egyenlítésért, a 92. perc elején ez össze is jöhetett volna, amikor Berecz megpattant lövése centikkel kerülte el a győri kaput.

Egy perccel később a meccs legnagyobb helyzetét hagyta ki a Vasas.

Egy kapu elé belőtt labdát nem tudtak kivágni a győriek, majd érkezett Baráth Botond, aki közelről lőhetett, de a korábbi magyar válogatott védő hatméteres lövését Gyurákovics egy elképesztő bravúrral kapu fölé ütötte.

Az utolsó percben az ETO már rutinosan a Vasas térfelén tartotta a labdát, és végül megtartotta az előnyét. A győriek ezzel a sikerükkel két ponttal megelőzték az angyalföldi csapatot, így ha vasárnap az utolsó körben pontot szereznek Ajkán, akkor másodikként feljutnak, míg a Soroksárt fogadó Vasasnak erre már csak akkor van esélye, ha a Győr kikapna.

Merkantil Bank Liga NB II, 33. forduló:

ETO FC Győr-Vasas FC 3-2 (3-2)

gólszerzők: Szépe (8.), Lukics (23.), Bumba (45+1.), illetve Radó (3.), Tóth M. (10.)