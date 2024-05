Nílusi krokodilt lopott három bátor tolvaj

Több tudományos kutatás is bebizonyította már, hogy a háziállatok többféleképpen is jótékony hatással lehetnek a család életére. És itt most nem csak arra érdemes gondolni, hogy megérzik gazdáik rossz hangulatát, és segítenek őket felvidítani. Már filmek is felkapták a tényt, hogy a hozzájuk közel állók komolyabb betegségeit is képesek előre jelezni. A kedvencekkel együtt élő gyerekeknek magasabb az önbecsülésük és empátiájuk is, és a felelősségtudatuk is előbb kialakul.

Orvosok diagnózisai alapján kimutatták, hogy a háziállatok tartása csökkenti a koszorúér-betegség kialakulásának kockázatát, csökkenti a stressz-szintet, növeli a fizikai aktivitást, ahogy a szív- és érrendszeri betegségek túlélési esélyeit is.

Mindezek alapján tehát nagyon is megéri - mind fizikailag, mind lelkileg - háziállatot beszerezni és tartani. És ha azokat valaki ellopja, a gazdájuk bármit megtenne, hogy visszakapja kedvencét.

Pont ezért mutatjuk mik voltak a közelmúlt legmegrázóbb állatlopásai.

Kajla eltűnése kisebb tömeget mozgósított

Kajla

Fotó: Facebook/Lakos György

Budapesten ma már szinte mindennaposnak számít a kutyák ellopása, ami gyakran fényes nappal, több ember szeme láttára történik meg. A tolvajok villámgyorsan elvágják az akár boltok elé kikötött ebek pórázát, és teljes nyugalomban viszik magukkal őket. A tettesek az esetek többségében nincsenek egyedül, társuk a megfigyelő szerepébe bújva jelzi, ha a lebukás veszélye fenyeget, és el kell pucolni a helyszínről.

A közösségi médiában a leginkább emlékezetes eset Kajla története volt,

ezt a kutyát a gazdájától lopták el, aki a Facebook-on kért segítséget. Kajla nem mellesleg egy nagyon drága, mintegy kétmillió forint értékű, képzett vakvezető és kereső ír farkaskutya volt. Segítségével több gyereket és állatot is sikerült felkutatni. Gazdája a Széll Kálmán téri metrómegállóban kötötte ki, amikor egy hajléktalan ellopta. Könnyű volt az idegennek magával vinnie, hiszen Kajla nagyon barátságos, és még soha nem támadt rá senkire. Az ő története happy end-el ért véget, hiszen a Facebook posztra százak mozdultak meg, és indultak a keresésére. Két és fél órával később Lukács Anna kutyatréner talát rá a Móricz Zsigmond körtéren lévő aluljáróban. Egy férfi rejtegette a pokróca alatt, és azt állította, hogy már tíz éve nála van. Persze nem hittek neki, és eljárást indítottak ellene.