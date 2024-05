Meghalt Dabney Coleman

A Stuart Little, kisegér című nagysikerű filmben is szerepet kapott színész halálhíréről lánya, Quincy Coleman adott hírt.

Dabney Coleman amerikai filmszínész

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Universal Pictures

Dabney Coleman első filmszerepét 1952-ben kapta. Azóta száznál több filmben szerepelt, mint például a Pokoli torony (1974), a Kilenctől ötig (1980), Az aranytó (1981), az Aranyoskám (1982), a Háborús játékok (1983), a Gengszterkorzó (2010), és játszott a 2018-ban készült Yellowstone című tévésorozatban.

A legjobb férfi főszerepért 1988-ban Golden Globe-díjat kapott a The Slap Maxwell Story című filmben nyújtott alakításáért, az előző évben pedig az Emmy-díjat is elnyerte a Sworn to Silence című tévéfilmért az amerikai tévékadémiától.