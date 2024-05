Tucker Carlson: A NATO valós háborút akar Oroszországgal, amely elpusztíthatja az USA-t - videó

Orbán Balázs szerint

a háború Oroszországot Kína karjaiba löki, elpusztítja Európa gazdasági hatalmát és energiapolitikáját, és felgyorsítja az amerikai világrend romlását.

A magyar kormány számításai szerint nincs értelme folytatni az ukrajnai háborút. Csakhogy Magyarország egy 10 milliós ország, nem egy szuperhatalom, nem mi tudjuk megoldani az ukrajnai háború lezárását.

A liberális elitekről szólva Orbán Balázs azt mondta: hasonló a gondolkodásuk Európában és Amerikában, és egyértelműen hiányzik belőlük a nemzetállamokban, nemzeti érdekekben való gondolkodás. A neoliberális eszmék kötik össze az eliteket. Trump esetleges győzelme viszont szakítást fog jelenteni az amerikai vezetés és az európai liberálisok között, ami egy új helyzetet fog eredményezni. Orbán szerint a legjobb dolog Európa számára, ha Trump nyerni fog.

Arról is szó esett, hogy Orbán Balázs szerint

elfogadhatatlan, hogy az amerikai kormányzat és liberális körök közvetlenül finanszíroznak politikai erőket

szerte a világban és Európában is, Magyarországon is. Tucker Carlson itt élesen kikelt Pressman budapesti amerikai nagykövet ellen. Orbán Balázs szerint az amerikaiak most összekapcsolják az érdekek képviseletét egy szivárványos ideológiával, ami problémát jelent.

Orbán Balázs hangsúlyozta: ebben a változó világrendben nagyon fontos, hogy barátokat, szövetségeseket szerezzünk, mert a világrend változása megrázkódtatást fog okozni, még Amerikában is.

Tucker Carlson szerint az, hogy Magyarország egyedüliként nemet mondott a tömeges migrációra, ellenséggé tette a liberális elitet.

Orbán Balázs erre azt válaszolta: a legjobb döntés, ami születhetett, az a tömeges bevándorlás megakadályozása volt.

A társadalmi kohéziót szétveri a tömeges bevándorlás, és ez látható a nyugati országokban.

Ennek megakadályozása viszont megmentett minket. Felismertük az elején, hogy ez egy civilizációs ügy, és nem akarjuk elveszíteni biztonságunkat, kultúránkat, nyelvünket. Történelmi kérdés, hogy mihez kezdünk a Nyugat felé vándorolni kívánó tömegekkel a 21. században. A magyar történelemből az következik, hogy ha nem védjük meg területünket és nemzetünket, akkor elveszünk. Ezt mi megértettük – de úgy tűnik, mások nem – zárta szavait Tucker Carlson interjújában Orbán Balázs.