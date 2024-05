Csütörtök hajnalban telefonos bejelentésre reagálva érkezett ki a düsseldorfi tűzoltóság az égő trafik területére. A telefonálók elmondása szerint éjjel 2 óra 25 perc körül robbanás történt a Lichtstraßén - számolt be a Die Welt.

Amikor az első mentőegységek megérkeztek a helyszínre, egy lakóházban lévő, égő trafikot találtak. A lángok már az első emeletre is átterjedtek, és a lakótömb bejárati ajtaja is a tűz martalékává vált

- jelentette a helyi tűzoltóság.

A Tagesschau szerint több lakó kiabált segítségért az erkélyekről, amelyek közül néhányat már sűrű füst borított. A lakókat három forgó létra segítségével mentették ki. Az égő épületbe pedig légzőkészüléket viselő több rohamosztag hatolt be.

A házat kiürítették, azonban odabent a tűzoltók három holttestet találtak

- mondta Stefan Böle tűzoltósági szóvivő.

A tűzoltóknak a ház előtt keletkezett tüzet is el kellett oltaniuk. Több autó is lángra kapott. A robbanás során a többsávos út túloldalán egy házba is becsapódtak a törmelékek. Mintegy száz tűzoltó egészen reggelig oltotta a tüzet.

A tűz okát egyelőre vizsgálják - írja a Bild.