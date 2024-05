Itt vannak a legújabb hírek Robert Fico állapotáról!

Már három órája tart a műtétje és továbbra is kritikus állapotban van a besztercebányai kórházban Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán (Handlova)

- jelentette be a besztercebányai Roosevelt kórházban tartott sajtótájékoztatóján Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes szerdán este.

Robert Kalinák elmondta: a miniszterelnöknek több lőtt sebe van, állapota nagyon komoly, életveszélyes, és jelenleg is zajlik az állapota stabilizálását célzó műtét.

"Ez, ami ma történt, egy olyan sebet okozott, amelynek begyógyítása soká fog tartani, és arra évekig emlékezni fogunk" - jelentette ki Robert Kalinák.

Sutaj Estok belügyminiszter Szlovákia fennállása legsötétebb pillanatának és a demokrácia legszomorúbb napjának nevezte a miniszterelnök ellen elkövetett merénylet napját. A miniszter kijelentette, hogy a vizsgálat során már bebizonyosodott: egy közvetlenül az államfőválasztás után elkövetett, politikai motivációjú merénylet történt. Elmondta, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek majd be, és ő személyesen a kormány biztonsági tanácsának összehívását is kezdeményezte. A belügyminiszter ezzel együtt határozottan a kedélyek megnyugvására szólított fel. Mint fogalmazott: "azoknak is meg kell nyugodniuk, akik esetleg befejezettnek szeretnék látni ezt a szörnyű tettet, és azoknak is, akik esetleg bosszún gondolkoznának."

Robert Fico ellen szerda délután Nyitrabányán (Handlova), a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A miniszterelnököt életveszélyes állapotban helikopterrel a besztercebányai Roosevelt kórházba szállították, ahol az esti órákban még zajlott a műtétje.

Amennyiben a szlovák miniszterelnök sérülései miatt hosszabb ápolásra szorulna, a vonatkozó szabályozás szerint feladatai ellátását a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinákot tartja a legesélyesebbnek e feladat ellátására.